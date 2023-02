“Trocas e baldrocas da F1”: as mudanças nas chefias das equipas | AutoSport

A Silly Season dos Chefes de Equipas costuma ser bem menos intensa do que a dos pilotos. Mas esta temporada não foi assim… Fred Vasseur substituiu Mattia Binotto na Ferrari, a Sauber nomeou Andreas Seidl como CEO, a McLaren promoveu Andrea Stella, a Williams trocou Jost Capito e FX Demaison por James Vowles, vindo da Mercedes

Na Ferrari, uma grande mudança com Fred Vasseur a substituir Mattia Binotto na Ferrari.

Após meses de especulação sobre a sua posição, Mattia Binotto pôs fim a tudo isto ao demitir-se do cargo de Chefe de Equipa da Ferrari em novembro, deixando a Scuderia à procura de um substituto. Descobriram um pouco mais abaixo no pitlane, na Alfa Romeo, o francês Frederic Vassuer, que tem agora a oportunidade de assumir as rédeas na Ferrari.

Há muito já se falava dessa possibilidade…

Sauber nomeou Andreas Seidl CEO

O Grupo Sauber – que dirige a equipa Alfa Romeo F1 – moveu-se muito rapidamente para nomear o antigo Director da equipa McLaren, Andreas Seidl, como seu novo CEO. Seidl tem fortes laços com a Audi – que entrará no desporto como fabricante de motores com a Sauber em 2026 – isto depois de ganhar as 24 Horas de Le Mans três vezes com a Porsche, com ambas as marcas pertencentes ao grupo Volkswagen.

Seidl será assistido na gestão da equipa este ano pelo Director Geral do Grupo Sauber, Alessandro Alunni Bravi, a quem foi atribuído o papel adicional de “Representante da Equipa” para a campanha de 2023 da F1.

McLaren promove Andrea Stella

A partida de Seidl significava que a McLaren precisava de um novo líder. E ele estava já na equipa. Ao contrário dos seus rivais, a equipa baseada em Woking optou por ‘contratar’ a partir de dentro, com o CEO da McLaren, Zak Brown a tomar a decisão de promover o Director Executivo da McLaren Racing, Andrea Stella, para o papel de Chefe de Equipa.

Williams separa-se da Capito e Demaison

Após duas temporadas à frente da equipa Grove, foi anunciado em dezembro que Jost Capito deixaria o seu papel de Chefe de Equipa da Williams – após uma temporada em que terminaram na causa da tabela com apenas 8 pontos. Também a deixar a Williams, juntamente com Capito esteve o Director Técnico que ele tinha trazido, FX Demaison.

Algumas semanas mais tarde, a Williams anunciou a nomeação do Chefe de Estratégia da Mercedes, James Vowles, como seu novo Chefe de Equipa.

Vowles – que fez parte das nove temporadas vencedoras no Mundial de F1, com a Brawn GP e depois a Mercedes, começará a sua tarefa de tentar fazer com que Williams volte a produzir bem mais, no dia 20 de fevereiro.