“Trocas e baldrocas da F1”: as mudanças de pilotos | AutoSport

Este ano a Silly Season da F1 teve muitas trocas de Chefes de Equipas, mas também existiram mudanças significativas nos pilotos. Fernando Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin, na McLaren, uma grande polémica com a Alpine devido a Oscar Piastri, que na McLaren substitui o seu compatriota Daniel Ricciardo, que rumou à Red Bull, mas não para ser piloto efetivo. Pierre Gasly substitui Alonso… e Piastri, na Alpine, Nyck de Vries conseguiu um lugar a tempo inteiro na AlphaTauri, Nico Hulkenberg está de volta, agora na Haas, Mick Schumacher assume o papel de reserva na Mercedes…e na McLaren e por fim, a Williams promoveu um piloto da sua ‘cantera’: Logan Sargeant.

Quando as equipas soltarem os seus carros 2023 na pista no Bahrein para testes de pré-época no final deste mês, notar-se-ão algumas diferenças em relação ao ano passado, tanto no cockpit como no pitwall. Portanto, caso tenha feito uma pausa das notícias de F1 durante o inverno, aqui está um guia simples das trocas dos pilotos e logo ao lado, também dos chefes de equipa

Fernando Alonso troca o azul pelo verde

A Silly Season da Fórmula 1 começou no primeiro dia das férias de verão do ano passado, quando Fernando Alonso anunciou que iria deixar a Alpine e rumar à Aston Martin, em substituição de Sebastian Vettel, que tinha acabado de anunciar que se ia reformar da F1. O bicampeão mundial, Alonso, está agora pronto para ser o parceiro Lance Stroll este ano, no que será a sua 20ª temporada na F1.

A dramática jogada de Oscar Piastri na McLaren

Outro piloto que optou por deixar a Alpine foi Oscar Piastri, com o piloto de reserva australiano a fazer uma jogada que meteu queixas judiciais e muita polémica, para se juntar à principal rival da equipa francesa na luta pelo quarto lugar no campeonato, a McLaren.

Numa das maiores histórias do verão, tanto a McLaren como a Alpine afirmaram ter os direitos aos serviços de Piastri, com a Comissão de Reconhecimento de Contratos da F1 forçada a mediar – acabando por decidir a favor da McLaren, o que significa que o antigo campeão de F3 e F2 irá correr pelas cores da papaia ao lado de Lando Norris nesta temporada.

Pierre Gasly substitui Alonso… e Piastri

Com Piastri a seguir Alonso, a Alpine procurou adquirir os serviços de Pierre Gasly à Alpha Tauri (e Red Bull) para a época de 2023. Um acordo foi alcançado e isso significou que haverá dois pilotos franceses a correr pela equipa francesa, com Gasly a assinar um contrato de vários anos correndo ao lado do seu amigo de infância, Esteban Ocon, nesta temporada.

Nyck de Vries a tempo inteiro na Alpha Tauri

A partida de Gasly criou uma vaga na Alpha Tauri, e havia um homem que estava no sítio certo, à hora certa. A fazer as coisas certas em pista. O piloto reserva da Mercedes Nyck de Vries teve várias oportunidades nos treinos livres em 2022, para uma variedade de equipas – e depois impressionou o paddock com um belo final nono lugar no seu primeiro Grande Prémio de estreia, quando substituiu Alex Albon, dq Williams, no Grande Prémio de Itália.

O neerlandês foi subitamente solicitado, e logo selou um acordo para correr ao lado de Yuki Tsunoda na Alpha Tauri este ano.

Ricciardo regressa à Red Bull

Ricciardo regressa à Red Bull em 2023, mas desta vez como piloto de reserva. O oito vezes vencedor de Grandes Prémios perdeu o seu lugar na McLaren para o compatriota Oscar Piastri, e optou, ao invés de um regresso imediato à grelha com outra equipa, em fazer uma pausa na acção competitiva este ano. Isto significa que esta temporada ele irá jogar como apoio ao antigo companheiro de equipa Max Verstappen e Sergio Perez, numa equipa onde desfrutou de muito sucesso – ganhando sete corridas durante o seu período de cinco anos em Milton Keynes. De olho no lugar de Pérez?

O incrível Hulk está de volta

Após três temporadas fora das corridas de F1 a tempo inteiro, sendo apenas piloto de reserva – com quatro corridas pelo meio pela Racing Point e Aston Martin – Nico Hulkenberg está de volta à grelha a tempo inteiro em 2023, com a Haas. Este ano, ele será parceiro do seu antigo rival Kevin Magnussen, depois da equipa americana ter optado por não prolongar o contrato de Mick Schumacher.

Schumacher assume o papel de reserva na Mercedes…e McLaren

A decisão da Haas de não prolongar o contrato de Schumacher significou que o campeão da Fórmula 2 de 2020 ficou sem lugar como piloto efetivo para a temporada 2023. Schumacher, no entanto, ainda será visto à volta do paddock este ano, uma vez que desempenha funções de piloto de reserva na Mercedes e na McLaren, enquanto traça o seu percurso de volta para um lugar de pilotos a tempo inteiro na F1.

Williams promove um dos seus próprios

Depois de terminar em quarto lugar na sua campanha de estreante na Fórmula 2 na temporada passada, Logan Sargeant substituirá Nicholas Latifi na Williams este ano.

O antigo piloto da Williams Academy participou em quatro sessões de TL1 – em Austin, México, Brasil, e Abu Dhabi – com a Williams em 2022, e tornar-se-á agora o primeiro piloto americano na F1 desde Alexander Rossi, em 2015.