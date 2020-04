TRIBUTO AYRTON SENNA NA ELEVEN SPORTS

Amanhã, sexta feira, dia 1 de Maio, faz 26 anos que Ayrton Senna teve um acidente fatídico no GP de San Marino. Para assinalar a data a Eleven Sports preparou uma programação especial dedicada ao mítico piloto brasileiro de F1, com a transmissão de dois documentários exclusivos na Eleven Sports 3:

Documentário “The Last Teammate”

Às 22h15 estreia este documentário em que Damon Hill e David Brabham regressam ao circuito de Imola para recordar o fatídico fim de semana de 1994. Recorde-se que Brabham era o companheiro de equipa de Roland Ratzenberger na Simtek, falecido no sábado, enquanto Hill era companheiro de Senna na Williams, falecido no domingo.

Documentário “Legends of F1”

Logo a seguir, às 23h00, continua com a série de episódios “Legends of F1”, desta feita dedicado ao Ayrton Senna.

No fim de semana a Eleven Sports traz uma variada programação de desportos motorizados durante 24 horas, com destaque para:

eSports Eleven

Sábado dia 2 de Maio realiza-se a segunda etapa da ABB Formula E Race At Home Challenge, que conta com a participação do piloto português António Félix da Costa, que será transmitida em directo, às 15h30, no Twitch da Eleven Sports.

No Domingo realiza-se a 2ª eliminatória da Racing Series que será transmitida em directo, às 15h00, na Eleven Sports 3 e no Facebook da Eleven Sports seguindo-se às 17h00 a transmissão em directo do F1 Esports Virtual Grand Prix da Holanda, que será corrido no Autódromo de Interlagos, também em directo no Facebook da Eleven Sports.

F1 GPs

No Domingo, dia 3 de Maio serão transmitidos na Eleven Sports 3: GP Coreia do Sul de 2010 (10h00); GP Abu Dhabi 2010 (19h30) e GP Abu Dhabi 2016 (23h30).

F1ELEVEN

Às quintas e domingos, às 21h30, continuam os directos com a equipa F1Eleven, sobre temas da actualidade de F1 no Facebook da Eleven Sports.