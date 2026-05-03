Três em linha para o ‘fenómeno’ Kimi Antonelli na F1 em Miami: “Isto é só o começo, a estrada é longa”

Kimi Antonelli reforçou o estatuto de… jovem adulto do momento da Fórmula 1 ao vencer em Miami e somar a terceira vitória consecutiva da temporada, confirmando a força da Mercedes e a sua maturidade competitiva aos 19 anos.

Depois de partir da pole position, o italiano perdeu terreno no arranque, num início complicado também marcado pelo pião de Max Verstappen e por um período de Safety Car, mas recuperou a corrida com uma gestão serena e eficaz. O momento decisivo surgiu na estratégia, quando a Mercedes chamou Antonelli mais cedo às boxes para executar um undercut sobre Lando Norris, manobra que lhe permitiu assumir a liderança ‘efetiva’ da prova.

Na fase final, Antonelli teve ainda de lidar com pressão direta de Norris e com ligeiros problemas mecânicos reportados pelo próprio piloto, mas resistiu até à bandeira de xadrez e garantiu mais um triunfo. O resultado consolidou a ascensão do jovem italiano, que continua a afirmar-se como uma das figuras centrais deste arranque de temporada

Após vencer o GP de Miami, Kimi Antonelli disse que “o começo não foi tão mau quanto ontem, mas não esperava que o Charles travasse tão cedo, pelo que para evitá-lo tranquei tudo. Tive um pouco de sorte com o que aconteceu na Curva Dois (pião de Verstappen), depois cometi um pequeno erro na gestão de energia, tentando ultrapassar o Charles, e perdi uma posição para o Lando.

Depois, o ritmo estava forte. Consegui ficar por perto. A equipa delineou uma ótima estratégia. Fizemos um undercut enorme e conseguimos levar para casa a vitória, mesmo não tendo sido fácil”, disse o italiano que falou ainda do facto de estar a fazer história ao tornar-se o primeiro piloto a converter suas três primeiras pole positions em vitórias:

“Isto é só o começo. A estrada ainda é longa. Estamos a trabalhar muito duro e a equipa está a fazer um trabalho incrível. Sem eles, eu não estaria aqui, então graças a eles e à minha família. Vou curtir essa e depois voltar ao trabalho.”

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