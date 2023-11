Transmissão F1 Kids regressa em Abu Dhabi, na SportTV 6 | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou que vai produzir uma terceira emissão de F1 Kids para o final da época de 2023 em Abu Dhabi, após as edições anteriores na Hungria e em Singapura. Tal como nas edições anteriores, o F1 Kids estará disponível para emissoras de todo o mundo através da

transmissão internacional do Grande Prémio e a Sport TV fará essa transmissão simultaneamente com a corrida na SportTV 6 com Sérgio Veiga, Afonso Antunes e Rodrigo Seabra.

A transmissão terá grafismo especial e linguagem adaptada aos mais novos, para além disso, terá mais uma vez gráficos 3D aumentados, transmissões de rádio das equipas, explicações técnicas e um pacote personalizado de gráficos e animações coloridos, incluindo os avatares dos pilotos em desenho animado.

Para quem não tiver Sport TV, estará também disponível uma versão em inglês do F1 Kids, na F1TV, com comentários e análises em direto, fornecidos remotamente por um grupo selecionado de jovens apresentadores a partir do estúdio do Centro de Media e Tecnologia da F1 em Biggin Hill, Kent.