TPC na Fórmula 1: O que são e para que servem?

Denominam-se TPC (Testing of Previous Cars), e servem para as equipas de F1 ‘aquecerem’, não os motores dos seus novos carros, mas ‘os motores’ dos pilotos e da equipa, antes dos testes oficiais que marcam o arranque da época de F1.

A Williams Racing explica: As equipas de Fórmula 1 estão sempre à procura de formas de maximizar o tempo em pista, mas os regulamentos rigorosos em matéria de testes significam que as oportunidades são limitadas. Por exemplo, há apenas três dias de testes de pré-época no Bahrain antes da época de 2025.

As equipas também têm dias de filmagens e testes de pneus durante a época, mas é tudo, e é aí que entram os eventos TPC (Testing of Previous Cars).

Um evento TPC permite que as equipas utilizem carros de F1 de qualquer uma das três épocas anteriores à última campanha. Em 2025, isso significa que podem ser utilizados carros de 2023, 2022 ou 2021 – estamos atualmente a correr com o FW45 que marcou 28 pontos para a equipa na época de 2023.

No entanto, as equipas só podem instalar peças que tenham sido previamente utilizadas ou testadas nesse carro específico, garantindo que não são testados novos desenvolvimentos.

Embora as sessões TPC não estejam limitadas pela quilometragem em geral, existem limites para os pilotos que competem atualmente no Campeonato do Mundo. Cada equipa tem direito a 20 dias de TPC por ano civil, mas apenas 1.000 km de corrida podem ser completados com pilotos inscritos no campeonato.

Esta atribuição de 1000 km pode ser distribuída por um máximo de quatro dos 20 dias de TPC disponíveis. Estas regras asseguram que as equipas podem utilizar a corrida TPC de forma eficaz, ao mesmo tempo que evitam um tempo de pista adicional excessivo para os pilotos de corrida.

Carlos em ação TPC no Circuito de Barcelona-Catalunha

Apesar destas restrições, os eventos TPC continuam a ser uma ferramenta inestimável. Proporcionam tempo extra no banco, permitindo aos pilotos aperfeiçoar as suas capacidades, adaptar-se aos processos de uma equipa ou continuar o seu desenvolvimento. Para as equipas, estas sessões oferecem a oportunidade de recolher dados, testar novas práticas de trabalho e integrar novo pessoal.

A realização de um evento TPC no meio do inverno europeu também serve outro objetivo fundamental: é a forma perfeita de sacudir as teias de aranha.

Após a pausa de fim de ano, não há melhor forma de voltar à ação do que o som de um motor V6 Turbo-Híbrido logo após o nascer do sol em Espanha.

Estivemos no Circuito de Barcelona-Catalunha, com Alex Albon e Carlos Sainz a partilharem as tarefas de condução no FW45. Isto marca um passo significativo para a equipa, uma vez que nunca tivemos um programa TPC dedicado na era moderna da F1 – mais um sinal do progresso que estamos a fazer enquanto construímos o futuro.

Fonte: Williams