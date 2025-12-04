Toyota Gazoo Racing torna-se patrocinadora principal da Haas em 2026

Equipa norte-americana adota nova identidade com reforço da parceria…

A Haas F1 Team, a única equipa norte-americana na Fórmula 1, irá adotar uma nova identidade a partir da temporada de 2026, com a Toyota Gazoo Racing (TGR) a assumir o papel de patrocinadora principal, substituindo a empresa de pagamentos digitais Moneygram.

Este acordo intensifica a relação entre a Haas e a divisão de motorsport e investigação e desenvolvimento da Toyota, que já se tinha iniciado em 2024 através de uma parceria técnica, marcando o regresso da fabricante japonesa ao desporto pela primeira vez desde 2009.

Parceria estratégica e desenvolvimento de talento

O reforço desta parceria plurianual, assinada em 2024, centra-se no programa de “Testing of Previous Car (TPC)” da Haas, lançado em 2025. Este programa permitiu a pilotos japoneses associados à TGR — Ryō Hirakawa, Ritomo Miyata, Sho Tsuboi e Kamui Kobayashi — realizarem um total de 14 dias de testes.

O novo acordo estendido visa aprofundar os “objetivos centrais” de ambas as empresas, com foco na tríade ‘Pessoas, Produto, Pipeline’. Este pilar inclui o desenvolvimento de recursos humanos essenciais, como pilotos, engenheiros e mecânicos, com o intuito de construir uma cultura e uma indústria de motorsport sustentável.

Investimento em infraestrutura e tecnologia

Um dos marcos da parceria inicial foi a instalação do primeiro simulador pessoal na base da equipa no Reino Unido, em Banbury, que deverá entrar em funcionamento na próxima temporada.

O chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, sublinhou o sucesso da relação de trabalho. “A nossa relação de trabalho até à data tem sido tudo o que esperávamos. Tem sido evidenciada pelo nosso sucesso no TPC nesta temporada, mas também tem havido muito mais a acontecer nos bastidores — incluindo o desenvolvimento e a instalação do simulador na nossa instalação em Banbury para 2026”, afirmou.

A visão da Toyota para o futuro

Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, manifestou a sua profunda satisfação com o progresso observado. “Ao longo dos nossos desafios na temporada de 2025, testemunhei jovens pilotos e engenheiros da TGR a começar a acreditar no seu próprio potencial e a almejar sonhos ainda maiores. Ver esta transformação comoveu-me profundamente”, referiu.

Toyoda acredita que este passo acelerará o mantra ‘Pessoas, Produto, Pipeline’ da TGR de uma forma inédita, preparando a próxima geração para o palco mundial. “O tempo chegou para a próxima geração dar os seus primeiros passos em direção ao palco mundial. Juntamente com Gene Haas, Ayao e todos na TGR Haas F1 Team, construiremos tanto uma cultura como uma equipa para o futuro”, acrescentou.

Anúncios e desempenho desportivo

O acordo melhorado com a Toyota decorrerá em paralelo com a parceria existente da Haas com a Ferrari, estabelecida em 2016. Esta colaboração vital assegura o fornecimento da unidade motriz e caixa de velocidades da equipa italiana, bem como outras peças selecionadas e o uso do simulador da Ferrari em Maranello.

A Haas confirmou ainda que irá revelar a sua decoração para 2026 online a 23 de janeiro, antes de se dirigir a Barcelona para testes privados, que começarão a 26 de janeiro.

A equipa norte-americana encontra-se atualmente na oitava posição no Campeonato de Construtores, apenas sete pontos atrás da Aston Martin, com uma ronda restante este fim de semana em Abu Dhabi.