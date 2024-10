Toyota Gazoo Racing e Haas F1 Team acordam parceria técnica

A Toyota Gazoo Racing e Haas F1 Team acordaram uma parceria técnica, que ‘promete’ mudar o jogo na Fórmula 1, revolucionando a forma como a equipa mais jovem do plantel vai construir os seus carros.

Um acordo com o potencial de colocar a Haas noutro patamar, mas que também pode ter implicações noutras latitudes, especialmente, Maranello.

Proporcionando a Pilotos, Engenheiros e Mecânicos Oportunidades de Desenvolvimento Enfrentando Desafios no Pináculo dos Desportos Motorizados a Toyota Gazoo Racing e a MoneyGram Haas F1 Team anunciaram hoje que concluíram um acordo básico para uma parceria técnica relativa ao desenvolvimento de veículos da MoneyGram Haas F1 Team e esforços de colaboração.

Através desta parceria, as duas partes pretendem contribuir para o desenvolvimento da indústria automóvel, criando um ambiente em que jovens pilotos, engenheiros e mecânicos japoneses possam ganhar experiência e crescer no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o auge do desporto automóvel.

A TGR continua a competir nos desportos motorizados para aperfeiçoar os três elementos essenciais do fabrico de automóveis: pessoas, pipeline e produto. No fabrico de automóveis ‘driver-first’, fortemente defendido pelo Presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, também conhecido como Morizo, os automóveis são repetidamente ‘avariados e reparados’ na arena dos desportos motorizados, e o feedback dos condutores profissionais é completamente incorporado no desenvolvimento dos veículos de produção.

Nos recentes esforços para reforçar esta abordagem, existe uma necessidade crescente de melhorar as pessoas através do desenvolvimento de condutores, engenheiros e mecânicos, de utilizar eficazmente o pipeline de análise e utilização de dados e de aplicar os conhecimentos adquiridos aos produtos através do desenvolvimento de veículos.

Através da parceria técnica anunciada hoje, a TGR tenciona reforçar ainda mais as pessoas e aprender a utilizar o pipeline da MoneyGram Haas F1 Team, que é um dos pontos fortes da equipa na F1, para acelerar a criação de carros cada vez melhores, criados para o desporto automóvel.

Especificamente, o acordo implica a participação da TGR em test drives da MoneyGram Haas F1 Team, formando pilotos, engenheiros e mecânicos.

Isto permitirá que os pilotos adquiram experiência de condução na F1 e que os engenheiros e mecânicos aprendam a analisar grandes quantidades de dados, tais como os dados de condução, para operar eficazmente uma conduta para tal na TGR.

O acordo também implica a participação de engenheiros e mecânicos da TGR no desenvolvimento da aerodinâmica dos carros de corrida da MoneyGram Haas F1 Team para cultivar recursos humanos – fazendo com que os participantes concebam e fabriquem peças de fibra de carbono em ambientes operacionais extremos simulados – que possam desempenhar papéis ativos na linha da frente do auge dos desportos motorizados e refletir a tecnologia e os conhecimentos adquiridos nos veículos de produção.