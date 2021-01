Toto Wolff: Três anos de contrato para Hamilton é improvável

Toto Wolff diz que é improvável que Lewis Hamilton prolongue o seu contrato por mais três anos. O inglês ainda não assinou um novo contrato para 2021, mas segundo Wolff, as partes já estiveram mais afastadas. Significa isto que as negociações têm estado a avançar e referir que um contrato de três anos não é provável é algo que era mais ou menos lógico. Qualquer um dos lados, neste momento, prefere ter cautelas e se houvesse alguém que ainda poderia querê-lo seria bem mais provavelmente Hamilton do que a equipa: “Não estamos longe”, disse Wolff à emissora alemã RTL. Quando lhe perguntaram o que significa realmente “não estamos longe”, respondeu: “Em breve é um termo flexível. Brevemente. O prazo é o dia em que viajamos para o Bahrein, mas até lá teremos tudo feito”, disse Wolff.

No entanto, minimizou a probabilidade de Hamilton ou Mercedes concordarem com um período completo de três anos: “Estamos a discutir qual é a duração correta. O Lewis é incrivelmente importante, não só para a nossa equipa, mas também para a marca Mercedes. É também uma amizade. Mas a paisagem está atualmente a mudar”, explicou Wolff, que refere as novas regras para 2022 e o novo limite orçamental afetam neste momento as discussões: “Há uma enorme mudança regulamentar no próximo ano, e o teto orçamental que logicamente nos afeta. No fundo, tem de ser um acordo sensato, e não estamos longe disso”.