Toto Wolff ‘passa-se’ com Helmut Marko após acusação a Antonelli: “que falta de miolos…”
Toto Wolff, chefe da Mercedes, qualificou de “absurdo total” a insinuação de Helmut Marko de que Kimi Antonelli deixou propositadamente Lando Norris passar no GP do Qatar. As coisas aqueceram nos bastidores depois de Helmut Marko ter dito na Sky Alemã que Antonelli fez de propósito ao deixar passar Lando Norris, mas Toto Wolff respondeu à letra: “é um disparate completo, que me deixou de queixo caído. Que falta de miolos é preciso ter para dizer uma coisa destas!”
Na penúltima volta, Antonelli saiu largo na Curva 10, permitindo a Norris subir de quinto a quarto – dois pontos extras que mantêm o líder do Mundial 12 à frente de Verstappen para Abu Dhabi. Engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, questionou no rádio: “Não sei o que aconteceu ao Antonelli. Parece que simplesmente se desviou e deixou passar o Norris.”
Marko sugeriu intenção no erro mas Kimi Antonelli explicou que cometeu um erro que quase lhe custou uma saída de pista. “Entrei na Curva 9 um pouco mais rápido do que na volta anterior. O ar sujo tornou o carro mais imprevisível, com menos downforce e com os pneus a sobreaquecer. De repente, perdi a traseira e saí fora da pista, perdendo a posição para o Norris, o que foi muito frustrante”, explicou o piloto.
Porquê este tipo de declarações?
Independentemente do que sucedeu – se foi um erro ou propositado, só a Mercedes sabe – a verdade é que este tipo de fenómeno é facilmente explicado, é muito visto no desporto em geral, tem uma explicação científica. Denomina-se (self-serving bias) ‘viés de atribuição’.
Os erros ou decisões desfavoráveis cometidas por árbitros ou adversários são percebidos como injustos, intencionais ou consequência de incompetência, o que provoca rejeição, frustração e respostas emocionalmente carregadas, como invectivas e acusações. Tal como fizeram Gianpero Lambiasse e Helmut Marko.
Noutra perspetiva, se for a nosso favor, “no passa nada” como dizem os espanhóis, na maioria dos casos, aplica-se o ‘viés de confirmação’: só vemos o que queremos. Por exemplo, quando um erro de um árbitro favorece a nossa equipa, o cérebro interpreta-o como “justo” ou “corretamente arbitrado”, confirmando a convicção de que o nosso lado merece vencer – ignora-se evidências contrárias para evitar dissonância cognitiva. Os erros favoráveis reforçam a ilusão de mérito próprio…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário Cancelar resposta
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
1 Dezembro, 2025 at 11:43
O Marko acha que agem todos como no grupo Red Bull, em que os pilotos da segunda equipa se desviavam para o Verstappen passar, mas atrapalhavam o Hamilton… Felizmente, este ano, ainda não vi cenas dessas.