Toto Wolff falou com Mohammed Ben Sulayem e diz que perceção pública foge à realidade | AutoSport

Toto Wolff foi visto em reunião com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, durante o fim de semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha e revelou alguns dos tópicos que falaram, sem entrar em pormenores.

“A conversa foi normal, há coisas que podem ser discutidas, discutimos a situação geral da Fórmula 1, o Acordo da Concórdia, houve uma troca de ideias sobre alguns temas”, mas o mais importante do que disse foi: “o que está a ser dito em público criou uma perceção que está a divergir”, mas o que não disse (naturalmente) é o que verdadeiramente interessa. Logicamente a questão das novas equipas foi debatido, é conhecida a posição de Toto Wolff, que tudo tem feito para manter o atual status, mas a verdade é que é cada vez maior a probabilidade da F1 ter mais equipas, pelo menos uma, possivelmente, duas. Foram cinco as que responderam ao desafio da FIA, candidataram-se, três delas foram colocadas de parte, e pensa-se que a Andretti com apoio da GM parece ser o candidato mais forte, quanto à Hitech, Carlin Rodin, Formula Equal e LKY SUNZ as dúvidas são muitas, sendo difícil identificar um projeto que se destaque.