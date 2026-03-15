Toto Wolff elogia Antonelli por ultrapassar expectativas com a vitória no GP da China de F1
Mercedes surpresa com a maturidade do jovem italiano logo no segundo GP da época
Toto Wolff, diretor da Mercedes, afirmou que Kimi Antonelli está a superar as previsões da equipa ao conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 já no segundo Grande Prémio da época, na China. O responsável austríaco, que antecipava novo ano de altos e baixos para o estreante italiano – tendo em conta as novas regras – destacou a capacidade de controlo demonstrada pelo piloto na corrida de domingo.
Wolff recordou que, no ano passado, a equipa previra “um ano muito difícil, com muitos sobe e desce e erros” para Antonelli. Contudo, o triunfo em Xangai veio alterar essa perspetiva, com o jovem de 19 anos a liderar de forma consistente desde cedo: “Chegou mais cedo do que pensei”, admitiu Wolff em declarações à Sky Sports F1.
“Controlou na frente e conduziu muito bem”
O líder da Mercedes sublinhou o desempenho sólido de Antonelli ao longo da prova, realçando que o italiano manteve a compostura mesmo sob pressão. Segundo Wolff, o piloto revelou-se “um pouco melhor do que a trajetória que eu imaginava”.
Antes da corrida, Antonelli mostrou-se “bastante calmo e jovial”, mas na grelha de partida a atitude mudou. “Vês nos seus olhos”, resumiu Wolff, aludindo à concentração intensa do jovem no momento decisivo.
Esta vitória precoce reforça a aposta da Mercedes em Antonelli como sucessor natural de Lewis Hamilton, numa época em que a equipa já soma duas dobradinhas consecutivas. Wolff vê no italiano um talento acima da média, capaz de acelerar o processo de afirmação na categoria.
FOTO Pirelli
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI