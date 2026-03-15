Toto Wolff elogia Antonelli por ultrapassar expectativas com a vitória no GP da China de F1

Mercedes surpresa com a maturidade do jovem italiano logo no segundo GP da época

Toto Wolff, diretor da Mercedes, afirmou que Kimi Antonelli está a superar as previsões da equipa ao conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 já no segundo Grande Prémio da época, na China. O responsável austríaco, que antecipava novo ano de altos e baixos para o estreante italiano – tendo em conta as novas regras – destacou a capacidade de controlo demonstrada pelo piloto na corrida de domingo.

Wolff recordou que, no ano passado, a equipa previra “um ano muito difícil, com muitos sobe e desce e erros” para Antonelli. Contudo, o triunfo em Xangai veio alterar essa perspetiva, com o jovem de 19 anos a liderar de forma consistente desde cedo: “Chegou mais cedo do que pensei”, admitiu Wolff em declarações à Sky Sports F1.

“Controlou na frente e conduziu muito bem”

O líder da Mercedes sublinhou o desempenho sólido de Antonelli ao longo da prova, realçando que o italiano manteve a compostura mesmo sob pressão. Segundo Wolff, o piloto revelou-se “um pouco melhor do que a trajetória que eu imaginava”.

Antes da corrida, Antonelli mostrou-se “bastante calmo e jovial”, mas na grelha de partida a atitude mudou. “Vês nos seus olhos”, resumiu Wolff, aludindo à concentração intensa do jovem no momento decisivo.

Esta vitória precoce reforça a aposta da Mercedes em Antonelli como sucessor natural de Lewis Hamilton, numa época em que a equipa já soma duas dobradinhas consecutivas. Wolff vê no italiano um talento acima da média, capaz de acelerar o processo de afirmação na categoria.

FOTO Pirelli