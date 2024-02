Toto Wolff diz que F1 pode “aprender” com resultado do inquérito interno da Red Bull | AutoSport

Enquanto prossegue o inquérito interno da Red Bull sobre o alegado comportamento inadequado de Christian Horner, o chefe de equipa está presente nos testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Barém. Este caso não tem passado despercebido e Toto Wolff reagiu ao mesmo, afirmando que é importante que o processo decorra de forma transparente e justa, instigando a Fórmula 1 a tirar as suas lições quando se conhecer o resultado do inquérito.

“Penso que a Fórmula 1 e as equipas defendem a inclusão, a igualdade, a justiça e a diversidade”, disse Wolff no Barém, no primeiro dia de testes. “Não se trata de falar sobre isso, mas de vivê-lo dia após dia, e estes são os padrões que estamos a estabelecer para viver. Somos um desporto global e uma das plataformas desportivas mais importantes do mundo e somos modelos a seguir, mas, dito isto, há muita especulação a acontecer nas últimas semanas”.

O responsável da Mercedes sublinhou que o que “é mais importante nesta fase do processo, que a Red Bull iniciou uma investigação interna, é que esta seja [concluída] da forma correta e com transparência”. Wolff acrescentou que “é algo em que precisamos trabalhar no que for o resultado, o que significa para a Fórmula 1 e como podemos aprender com isso. Queremos falar sobre os carros de corrida e o desporto, em vez de falarmos sobre este tipo de assuntos muito críticos que não dizem respeito apenas a uma equipa”.

O diretor executivo e chefe de equipa da Mercedes recordou que esta é “uma questão que diz respeito a toda a Fórmula 1 e a todos os indivíduos que aqui trabalham”.

Foto: Philippe Nanchino/MPSA