Tom Coronel: “A F1 vai para o Algarve, para nada menos que duas corridas”

Não é novidade para ninguém que se fala da possibilidade de Portugal receber um Grande Prémio de Fórmula 1, as cartas estão na mesa, resta aguardar pela decisão, mas pelos vistos há quem pareça saber um pouco mais. Em declarações à imprensa holandesa, mais especificamente

ao programa “F1 Café”, Tom Coronel foi claro: A Fórmula 1 vai para o Algarve, para nada menos que duas corridas”.

Foi o que disse o piloto holandês, que correu nas 24 Horas de Portimão no seu TCR: “Nesse fim-de-semana as pessoas do circuito já falavam sobre isso, até os comentadores da corrida estavam a falar sobre isso. Mas não é uma corrida, são duas”, disse Coronel.

Da Holanda não têm vindo muito boas notícias para os portugueses, especialmente dos ministros, mas de pilotos a conversa é outra: o ex-piloto de F1, Robert Doornbos, junta-se a Coronel: “Falei com pessoas do ramo da hotelaria e da hospitalidade, que me disseram que tiveram uma ordem para abrir o seu hotel. Diz-se que a corrida está marcada para 27 de setembro”, prossegue Doornbos. Atrevo-me a assinalá-lo”. Se esta suspeita estiver correta, a Fórmula 1 permanecerá muito provavelmente na Europa após as oito primeiras corridas do calendário atual. O fim-de-semana de 4 de Setembro é o último Grande Prémio previsto, por enquanto, em Monza, Itália.

Vamos ver se é verdade, pelo menos era bom que fosse…