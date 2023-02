F1, Jody Egginton: “todas as áreas do carro representam uma forte evolução do AT03” | AutoSport

Apresentadas as cores do AT04, o verdadeiro monolugar de 2023 vai fazer o primeiro testes aos sistemas em Misano na próxima terça-feira, preparando-se a equipa com o shakedown antes do início dos testes de pré-época no Bahrein a 23 de fevereiro. Na apresentação do projeto de 2023, o diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, salientou que a equipa quis reforçar as áreas mais frágeis do carro do ano passado, preferindo começar com um bom ponto de referência para depois desenvolverem de forma mais agressiva os componentes aerodinâmicos.

“Aprendemos muito com o AT03 durante o seu desenvolvimento, e muita dessa informação foi para a disposição geral do AT04, a fim de resolver algumas das deficiências identificadas no carro do ano passado”, disse o responsável técnico da equipa italiana. “Simplificando, faltou-nos ‘downforce’ em comparação com os nossos principais concorrentes e identificámos oportunidades para reduzir massa. Quase todas as áreas do carro representam uma forte evolução do AT03, e foi dada grande atenção ao seu todo, para que tivéssemos a melhor base para o desenvolvimento aerodinâmico”.

O responsável pela engenharia de pista da equipa, Jonathan Eddolls, tinha afirmado no final de 2022 que a equipa se preparava para produzir mais peças ‘in-house’, ficando menos dependente da Red Bull, mas agora, Egginton anunciou o oposto, salientando que “o programa de sinergia [com a red Bull] continua com uma base semelhante à dos anos anteriores. É extremamente benéfico para nós, por isso vamos continuar neste caminho. Mantemos alguns componentes com as mesmas especificações do ano passado, enquanto outros foram modificados, mas a gama total de componentes adquiridos à Red Bull permanece praticamente a mesma”.

Com o AT04 a AlphaTauri espera regressar às lutas no meio do pelotão, depois de terem terminado a época de 2022 no nono posto do campeonato de construtores.