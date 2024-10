Tiago Monteiro: “Orgulho por passar o testemunho ao Noah”

Mais um jovem talento luso em busca do seu lugar ao sol, com o apoio fundamental. Noah Monteiro tem-se destacado na cena do karting internacional e vai dar o muito desejado salto para os automóveis, iniciando a sua aventura na F4 espanhola na próxima época. Tiago Monteiro, como não poderia deixar de ser, vai acompanhar este novo capítulo a par e passo.

Era um Tiago Monteiro feliz e orgulhoso por ver o seu filho a dar mais um passo importante na sua ainda curta carreira, apesar de já ter amealhado muito quilómetros em pista. A paixão pelos carros e pela competição passou de pai para filho e Tiago nunca escondeu o gosto e o orgulho de ver o seu filho progredir a cada volta. Começa na próxima época mais uma etapa do agora denominado projeto “Road to F1”, que pretende levar Noah Monteiro à F1:

“Este fim de semana, no AutoClássico 2024 que decorreu na Exponor, tive o prazer de apresentar oficialmente o projeto “Road to F1″, assinalando um marco importante na carreira do meu filho Noah” disse Tiago Monteiro. “O Noah já se afirmou no karting internacional, anunciámos agora que, em 2025, fará a sua estreia na Fórmula 4 com a Campos Racing, uma equipa de renome e com uma história de sucesso. Estamos perante um calendário intenso de testes e competições, tudo para preparar o Noah para o objetivo final: chegar à Fórmula 1, tal como eu fiz há quase duas décadas”.

“Esta parceria com a Campos Racing reflecte realmente a confiança que têm no Noah como jovem piloto.

O programa de testes arranca na próxima semana em Valência e prolongar-se-á até ao final do ano. Depois, Noah competirá na Fórmula 4 Winter Series, que se realiza entre Portugal e Espanha no início de 2025, seguida da temporada completa do Campeonato Espanhol de F4. A Campos vê potencial nele e, com apenas 14 anos, este é o momento ideal para começar a construir o caminho para o nível mais alto do desporto automóvel”.

“É evidente o orgulho que sinto por passar o testemunho ao Noah. Para mim, o talento, a dedicação e a paixão pelos desportos motorizados estão bem presentes na nossa família. A carreira de um piloto assenta em muitos elementos, e todo o trabalho em torno do piloto é essencial, juntamente com o apoio certo. O Noah praticamente nasceu nas pistas – está-lhe no sangue. É talentoso, concentrado e, acima de tudo, adora verdadeiramente este desporto. Como pai dele, enche-me de orgulho transmitir-lhe a minha experiência. Estou a gostar de o ver crescer e progredir tanto.”

O plano é ambicioso. Voltar a colocar um piloto português na F1, algo que Tiago Monteiro alcançpu e, desde então, mais nenhum piloto luso conseguiu:

“Este projeto ‘Road to F1’ é muito mais do que apenas um passo em frente na carreira de Noah – é uma visão ambiciosa apoiada por uma estrutura sólida que garante que Noah tem tudo o que precisa para ter sucesso ao mais alto nível. Com o apoio da Campos Racing e dos parceiros certos, estamos a aproximar-nos do sonho de ver outro piloto português na Fórmula 1”.