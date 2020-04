Tiago Monteiro: A desclassificação que nunca chegou

Tiagoo Monteiro teve vários grandes momentos na F1, um dos quais o famoso pódio no GP do EUA, mas há outro momento marcante que quis partilhar connosco:

“O pódio claro é um momento marcante, mas aquele ponto que fiz em Spa também foi marcante. Foi uma corrida impressionante em que arranquei de 16º, e começou logo mal, porque houve alguém na minha frente que não foi para a grelha, mas ninguém me avisou pelo que ocupei um lugar à frente do que devia. Quando fui avisado já estava parado e não podia fazer nada. Arranquei para a corrida convencido que iria ser penalizado, mas a corrida acabou e não aconteceu nada. A corrida foi de loucos com chuva, condições difíceis, Ultrapassei o Juan Pablo Montoya, o Ralf Schumacher o Jarno Trulli e até tive um toque com ele durante a corrida. Acabei em oitavo mas sabia que ia ser penalizado. Tínhamos um avião privado para Londres pois havia um evento nessa noite e depois dos festejos fui para o avião. Quando estávamos prestes a descolar recebo uma chamada que pensava seria da minha desclassificação, mas afinal era a confirmação do resultado.”

O piloto português já pilotou grandes máquinas, das melhores do mundo mas, esquecendo os F1, há um carro que marcou Monteiro:

“O Champ Car também me marcou e tenho muitas saudades desse carro. Era um carro “à bruta”, muita potência, um bom chassis (nada comparado com a F1) e pista exigentes. Adorei a minha estadia nos Estados Unidos e adorei o carro. Ainda consegui uma pole no México e apesar de sermos uma equipa pequena, ainda fizemos alguns brilharetes. Por isso, tirando o F1, foi o carro mais impressionante que guiei. Os LMP1 também são, mas se tiver de escolher seria o Champ Car.

Entrevista Completa AQUI