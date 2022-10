Theo Pourchaire no TL1 do GP dos EUA de F1 com a Alfa Romeo | AutoSport

Theo Pourchaire vai estrear-se em treinos livres na Fórmula 1 com a Alfa Romeo no GP dos EUA. O francês, que tem apenas 19 anos, está a realizar um bom trabalho na Fórmula 2 onde é atualmente segundo classificado na competição.

Na constante procura de novos talentos e aproveitando todas as oportunidades possíveis para colocar jovens pilotos nos Fórmula 1 atuais, a Alfa Romeo coloca à sua disposição um C42, isto depois do jovem francês já ter testado um monolugar de 2019 no Hungaroring em agosto passado. Valtteri Bottas fica de fora nessa sessão. Pourchaire não será o único rookie no TL1 em Austin, pois também Robert Shwartzman (Ferrari), Logan Sargeant (Williams) e Antonio Giovinazzi (Haas) têm previsto disputar a sessão.