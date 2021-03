Testes F1: Red Bull começou bem, a Mercedes mal, Ferrari assim-assim, McLaren promete…

Depois de ter caído muita areia, caiu o pano sobre o primeiro dia de testes de F1 no Bahrein, o primeiro de três que marcam a pré-temporada deste ano da F1. Num dia marcado por uma tempestade de areia que ‘roubou’ algum tempo à sessão, Max Verstappen e a Red Bull terminaram o dia na frente da tabela de tempos, ao passo que a Mercedes teve um dia para esquecer, tendo perdido muito tempo de manhã, mais de três horas, com uma troca de caixa de velocidades, levando a que Valtteri Bottas não tivesse feito melhor do que ficar a 6.176s da frente, enquanto Lewis Hamilton bem se esforçou de tarde, sem conseguir melhor do que ficar a mais de dois segundos da frente, em 10º.

Em termos gerais, os pilotos tiveram algumas dificuldades em lidar com os novos monolugares, com menos downforce, tendo-se visto alguns piões, inclusive de Max Verstappen, o mais rápido em pista no fim do dia, e também o que mais rodou, 139 voltas

A McLaren, Alpine e Aston Martin tiveram bons arranques, ainda que em contextos diferentes. Os homens de Woking lideraram a sessão da manhã por intermédio de Daniel Ricciardo, enquanto Lando Norris colocou-se à tarde a 0.215s da frente, no segundo lugar. Bem prometedores os McLaren, que têm agora uma nova unidade motriz, Mercedes.

Terceiro lugar para Esteban Ocon com o Alpine, ficando a 0.472s da frente, mas foram a segunda equipa que mais rodou, 129 voltas. Um dia prometedor para o francês.

Daniel Ricciardo foi o destaque da sessão da manhã passando a maior parte do tempo no topo da tabela. O piloto australiano fez o tempo de 1:32:203 já depois do meio da sessão, registo que se manteve como o melhor até ao fim da sessão matinal, terminando o dia em sétimo. Os McLaren não cumpriram muitas voltas, 91 no total, mas chegaram depressa a bons registos.

Depois de ter iniciado a sua metade da sessão de forma calma, a adaptar-se ao seu novo Aston Martin AMR21, Lance Stroll, terminou o dia na quarta posição a 1.108s da frente, e com 46 voltas realizadas, bem diferente do que sucedeu com o seu colega de equipa, Sebastian Vettel, que apesar de ter realizado 51 voltas, ficou parado no fim do pit lane na terceira hora da sessão, com problemas no seu monolugar, devido a problemas elétricos. Apesar do contratempo de Vettel, um dia positivo para a ‘nova’ equipa do pelotão.

Tardou a ‘engatar’, mas Carlos Sainz e a Ferrari terminaram o dia na quinta posição a 1.245s da frente, e com 57 voltas. O registo foi conseguido já perto do fim da sessão, mas como sempre só a equipa sabe com que quantidade de combustível, pelo que os registos, e a distância que as equipas ficam umas das outras tem sempre de ser colocado em dúvida. Se este for um tempo ‘verdadeiro’, a Ferrari tem trabalho pela frente.

De manhã, problemas para Charles Leclerc, que parou já perto do fim da sessão, quando era quinto a um segundo de Ricciardo. Para já, poucas conclusões se podem tirar quanto ao novo motor da Ferrari, é cedo para isso.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chegou a estar muito tempo na quarta posição, terminando o dia em sexto, um registo muito positivo até porque os dois pilotos da equipa, juntos, fizeram mais de 130 voltas. Claramente a melhor das equipas da cauda do pelotão.

A alpha Tauri esteve bem! Pierre Gasly foi oitavo a 1.557s e somou 74 voltas, com Yuki Tsunoda logo a seguir, a meio segundo do francês, mas com metade das voltas.

Bons sinais para os Red Bull e Alpha Tauri. Será que o ‘High rake’ do RB16B e do AT02 são o ideal para estas novas regras? Um caso a ver.

A Mercedes foi a surpresa negativa do dia, já que um problema com a caixa de velocidades de manhã atirou o W12 para as boxes onde ficou 3h30m. À tarde, Lewis Hamilton não teve problemas mecânicos, mas só fez 42 voltas e não conseguiu melhor do que ficar a 2.238s da frente. Apenas um dia mau ou um problema pela frente? Temos mais dois dias para o perceber.

O inglês teve que regressar às boxes durante a tarde pois não gostou dos pedais, entrando nas boxes porque havia um espelho solto.

Para que se perceba o dia da Mercedes, hoje realizaram, entre os dois pilotos 48 voltas, quando em 2020 fizeram 173 voltas no primeiro dia, 150 em 2019, 83 em 2018 (choveu de tarde), 152.

Valtteri Bottas ficou a 6.176s do melhor registo. Conclusão: Vamos ver como a Mercedes reage, provavelmente amanhã ou domingo já está tudo normalizado. Ou não…

Roy Nissany foi 14º com o Williams, mas teve de esperar duas horas para fazer voltas rápidas com o seu Williams, tendo feito trabalho com ‘aerorakes’ nas primeiras horas.

Na Haas Nikita Mazepin, foi 15º a 4.124s da frente, depois de, durante a manhã, Mick Schumacher ter 1.3s mais lento que o russo. Mas Schumacher, ficou muito tempo parado na box a ver os mecânicos da Haas a fazerem uma troca de caixa de velocidade e só registou 15 voltas, face às 70 de Mazepin.

Está terminado o primeiro dia, foi globalmente um bom arranque. Resumindo muito a questão, a Red Bull começou bem, a Mercedes mal, a Ferrari assim-assim. A McLaren promete, a Alpine está a dar sequência ao que estava a fazer a Renault e a Aston Martin teve problemas que a atrasaram. Ainda assim Stroll foi quarto. Vamos ver como corre amanhã.