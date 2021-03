Testes F1: Primeiro dia quase perfeito para a Red Bull, Alfa Romeo e Alpine

Depois de um longo Inverno, a espera acabou finalmente, pois o Circuito Internacional do Bahrein foi palco do primeiro dia de testes de pré-época. Os adeptos ansiavam por este momento, mas convém recordar que daqui a duas semanas é que vale. Para já são apenas testes, os tempos por volta não têm grande significado, porque só as equipas sabem a carga de combustível, níveis de asa e há ainda compostos de pneus variáveis.

Mas já se sabem algumas coisas, por exemplo que os monolugares deste ano são mais suscetíveis ao vento: “Estes carros de F1 são hoje em dia muito afetados pelo vento, pelo que qualquer pequena rajada afeta o carro de forma maciça. É por isso que vimos bastantes piões e ‘momentos’ na pista”, disse Mick Schumacher.

Ficámos a saber também que a Mercedes não é à prova de bala. Habituámos-nos a que a Mercedes ‘entregasse’ consistentemente a um nível muito elevado, pelo que quando mesmo algo tão pequeno como um problema de caixa de velocidades os atinge, isso chama a atenção.

Para Valtteri Bottas, registar apenas seis voltas está longe do ideal.

No pólo oposto, a Red Bull começou bem. Tendo em conta que os homens de Milton Keynes, tem frequentemente tido dificuldades em compreender bem o seu carro logo nos testes, e com isso começado mal os campeonatos, desta feita tudo correu bem. A relativa estabilidade nos regulamentos do ano passado parece ter jogado a seu favor, com Max Verstappen a dar umas impressionantes 139 voltas, mais de duas distâncias do Grande Prémio do Bahrein, e feito o tempo mais rápido: “Foi muito bom”, disse Verstappen. “Tivemos um dia muito positivo”. Podíamos fazer muitas voltas, embora as condições da pista fossem bastante difíceis – muito quentes, muito vento – e claro que sabemos que a degradação por aqui é bastante elevada e que não é fácil fazer muitas voltas seguidas. Mas estou feliz com o dia de hoje. Quer dizer, não precisamos de falar de ritmo ou o que quer que seja, apenas fizemos o nosso programa, o carro estava bom de pilotar, o que penso ser sempre muito positivo”. Para lá da Red Bull, Alfa Romeo e Alpine tiveram também dias quase perfeitos.

O primeiro dia de testes oficiais de Yuki Tsunoda foi complicado, o piloto japonês que assumiu o comando em AlphaTauri de Pierre Gasly à tarde, apenas para enfrentar as piores condições de areia na pista e depois sofrer um problema com o sistema de combustível, o que obrigou a ir mais cedo para o banho…