Testes F1: Mercedes começou mal

A Mercedes perdeu quase toda a primeira manhã de testes nesta pré-época da Fórmula 1, na sequência de um problema com a caixa de velocidades do Mercedes W12, que teve de ser mudada, levando à perda de muito tempo de pista. Pode acontecer a qualquer uma, mas é no mínimo irónico que seja a equipa campeã a sofrer o primeiro grande contratempo da época, logo num ano em que os testes foram reduzidos a metade.

Para que se perceba melhor, a generalidade das equipas fizeram 40 a 50 voltas de manhã, enquanto o W12 começa a época mais de 250 km atrás dos seus concorrentes mais produtivos. Quase um Grande Prémio, que está desde já perdido em termos do estabelecimento das correlações com os seus novos conceitos aerodinâmicos. Por outro lado, Valtteri Bottas perdeu tempo valioso de pista e com a tempestade de areia, Lewis Hamilton tem estado a rodar a seis segundos do tempo de Daniel Ricciardo, até aqui o melhor do dia. Ainda há tempo para recuperar, mas dificilmente os vamos ver, como já sucedeu noutros anos, bem na frente em termos de voltas e quilometragem realizadas.

Por exemplo, no ano passado, a Mercedes teve um forte contratempo, com vários problemas, incluindo uma anomalia no combustível, que causou o desligamento do motor, mas ainda assim acabou confortavelmente no topo da tabela de quilometragem. Um contratempo significativo.