Testes F1: Max Verstappen faz o melhor tempo

Com as condições de pista a melhorar significativamente, Max Verstappen acaba de registar confortavelmente a volta mais rápida no primeiro dia de testes do Bahrein, com uma volta de 1m31.412s, cerca de oito décimos (0.791s) mais rápido do registo que Daniel Ricciardo conseguiu esta manhã, que lhe permitiu ascender ao topo da tabela de tempos.

Antonio Giovinazzi também já se conseguiu colocar mais perto da frente e tem agora o quarto melhor registo do dia, distando 1.448s de Verstappen. Pierre Gasly mantém para já o terceiro lugar a 0.819s da frente, enquanto Carlos Sainz é agora o quinto colocado com o seu Ferrari.

Dos tempos da manhã, Sebastian Vettel já caiu para 10º, Kimi Raikkonen de sexto para nono, Charles Leclerc de quinto para oitavo, Lando Norris (McLaren) subiu esta tarde para sétimo.

Os tempos devem continuar a cair nas duas horas e meia restantes.