Testes F1: Esteban Ocon coloca Alpine em segundo

A uma hora do final do primeiro dia de testes de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull) lidera a tabela de tempos, com um registo de 1m31.412s e 110 voltas apenas menos três que o segundo piloto da tabela de tempos, Esteban Ocon (Alpine) que nos últimos minutos saltou para a segunda posição, a 0.214s, suplantando Lando Norris (McLaren), que apesar de ter rodado apenas 33 voltas, estas foram suficientes para um registo que o coloca a 0.397s do mais rápido.

Grande prestação de Antonio Giovinazzi, que colocou o seu Alfa Romeo na quarta posição, fazendo apenas 45 voltas, colocando-se a 0.533s da frente.

Com o registo obtido de manhã está ainda Daniel Ricciardo (McLaren) quinto, a 0.791s tendo somado 45 voltas.

Pierre Gasly (AlphaTauri) é sexto, e realizou 74 voltas, roda na frente do seu companheiro de equipa, Yuki Tsunoda (AlphaTauri), que com metade das voltas está a meio segundo do francês. O melhor Ferrari é o de Carlos Sainz, apenas em oitavo, com um pião feito e apenas 39 voltas. Para já a 1.457s da frente.

Mau dia para a Mercedes, com Lewis Hamilton apenas em nono e com 27. Está exatamente a 1.500s da frente. Charles Leclerc (Ferrari), só rodou de manhã.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) é 11º na frente do melhor Aston Martin, o de Sebastian Vettel, que teve problemas elétricos. Para já, Lance Stroll está ainda pior, pois não conseguiu ainda baixar dos 6.571s de distância do mais rápido em pista.