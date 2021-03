Testes F1: Areia torna quase inútil rodar em pista

Passada a marca da meia hora na sessão da tarde, as condições de pista melhoraram, mas os registos estão ainda muito longe da manhã. Segundo Martin Brundle, comentador da Sky F1, os pilotos estão a experimentar condições semelhantes a chuva fraca, mas sendo areia, de nada servem as afinações, a não ser que dentro de duas semanas volte a suceder o mesmo.

Yuki Tsunoda foi para a pista e está a andar bem, dentro do contexto. A visibilidade ainda parece ser um problema para os pilotos. Nikita Mazepin chegou a ter a pista só para si, era nas boxes que havia muita atividade. A maioria das equipas continuam com os seus carros nas boxes.

A Aston Martin está com alguns problemas elétricos no seu AMR21: “Uma pequena questão elétrica atrasou-nos o início da nossa sessão da tarde, mas em breve estaremos em pista”, relata a equipa. Lance Stroll deve estar no novo carro esta tarde, depois de Sebastian Vettel ter rodado de manhã.