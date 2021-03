Testes F1: Alpine, 89, Mercedes, 13… voltas

Como facilmente se percebe pela tabela abaixo, até este momento os pilotos da Mercedes registaram apenas uma combinação de 13 voltas, devido à troca da caixa de velocidades do Mercedes W12 feita esta manhã. Lewis Hamilton saiu para a pista já com meia hora de sessão na parte da tarde. No quadro abaixo pode ver o número de voltas de cada piloto até este momento, sendo que estes valores vão mudar muito até ao fim do dia, sendo pouco provável que a Mercedes recupere muito. Na tabela pode ainda ver a ordem que cada piloto está na tabela de tempos.

Pelos vistos, parece que os rumores relativos à fiabilidade dos Mercedes eram verdadeiros. Contudo, convém não esquecer que pode ter sido um problema pouco usual sem que isso signifique que tenham realmente problemas reais. Por isso, ninguém se admire se for um Mercedes a ocupar a tabela de tempos no fim do dia. Para já Hamilton é apenas 13º.

6. Esteban Ocon, Alpine, 89 voltas

1. Max Verstappen, Red Bull, 83 voltas

3. Pierre Gasly, AlphaTauri, 74 voltas

9. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo: 63 voltas

8. Charles Leclerc, Ferrari: 59 voltas

10. Sebastian Vettel, Aston Martin, 51 voltas

12. Roy Nissany, Williams, 49 voltas

2. Daniel Ricciardo, McLaren, 45 voltas

13. Nikita Mazepin, Haas, 24 voltas

7. Lando Norris, McLaren, 17 voltas

11. Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 17 voltas

5. Carlos Sainz, Ferrari, 16 voltas

14. Mick Schumacher, Haas, 15 voltas

4. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 7 voltas

16. Lewis Hamilton, Mercedes, 7 voltas

15. Valtteri Bottas, Mercedes, 6 voltas

17. Lance Stroll, Aston Martin, 1 volta