Testes do Barém/1º dia: Verstappen mantém tempo mais rápido no final da 3ª hora | AutoSport

Testes do Barém/1º dia: Verstappen mantém tempo mais rápido no final da 3ª hora

Os pneus C3 estão na ordem do dia, uma vez que os cinco primeiros da tabela de tempos registaram as suas melhores marcas com este composto da Pirelli.

Max Verstappen continua na liderança da tabela de tempos, enquanto Fernando Alonso é o piloto com mais voltas concluídas. Do lado oposto a estes dois pilotos, está George Russell. O piloto britânico esteve meia hora parado na box e tem apenas 24 voltas realizadas e ocupa o último posto da tabela de tempos.

