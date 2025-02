Testes de pré-temporada de F1 em direto

Umas das novidades deste ano da Fórmula 1 será a transmissão dos testes de pré-temporada pelas operadoras que detêm os direitos da F1, que no caso português este ano, é a DAZN como pode ver AQUI

O Circuito de Sakhir, no Bahrein, recebe os testes de pré-temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e em Portugal a DAZN, terá desta feita o exclusivo. O Mundial de F1 começa com o Grande Prémio da Austrália, na quinta-feira, 14 de março, a primeira corrida será no domingo, 16 de março, no circuito de Melbourne.

Testes de F1 pré-temporada, no Bahrein

Quarta-feira, 26 de fevereiro

07:00: Primeira sessão (manhã)

12:00: Segunda sessão (tarde)

Quinta-feira, 27 de fevereiro

07:00: Primeira sessão (manhã)

12:00: Segunda sessão (tarde)

Sexta-feira, 28 de fevereiro

07:00: Primeira sessão (manhã)

12:00: Segunda sessão (tarde)