Testes de pré‑época de 2026 no Bahrein deixam luta pelo topo em aberto

Quatro equipas destacam‑se antes do arranque em Melbourne…

O terceiro e último dia do segundo teste de pré‑época de 2026 no Bahrein reforçou a ideia de um pelotão da frente muito compacto, com Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull a evidenciarem ritmo para integrar o grupo de candidatos às vitórias quando o Mundial arrancar em Melbourne, no próximo mês.

Apesar de várias equipas terem ensaiado simulações de qualificação com pneus macios nas derradeiras horas de pistas, continua a ser difícil estabelecer uma hierarquia clara. Mercedes parece surgir mais confortável no conjunto, com bom andamento em stints longos, mas sem se expor em ‘voltas de ataque’, ao mesmo tempo que gere algumas preocupações de fiabilidade ligadas a problemas que limitaram o tempo de pista de Kimi Antonelli.

A Ferrari concluiu o teste em alta, com Charles Leclerc a assinar voltas rápidas muito competitivas e a completar simulações extensas, reforçando a sensação de que a equipa italiana é candidata séria logo na abertura da época.

A Red Bull mostrou‑se sólida, em particular quando o monolugar esteve nas mãos de Max Verstappen, que beneficiou de maior fiabilidade relativa face ao novo colega Isack Hadjar, tirando bom partido de uma unidade motriz em destaque.

A McLaren, campeã em título, deu um claro passo em frente no último dia, parecendo compreender melhor o comportamento do monolugar face ao arranque do teste, o que a coloca igualmente na discussão pelos lugares cimeiros.

Haas fecha uma das melhores pré‑épocas da sua história

No segundo plano competitivo, a Haas completou uma das pré‑épocas mais consistentes desde a sua entrada na Fórmula 1, em 2016, combinando quilometragem elevada com um ritmo encorajador. A equipa norte-americana manteve um programa discreto mas eficaz, beneficiando de forte fiabilidade, culminando num último dia particularmente produtivo, em que Esteban Ocon e Ollie Bearman somaram 170 voltas, o melhor registo diário da formação ao longo dos testes. No total, a Haas acumulou 794 voltas nas duas sessões de Bahrein, sinal de um pacote sólido numa fase ainda inicial do novo regulamento.

As indicações apontam para uma candidatura firme aos primeiros lugares do pelotão intermédio, eventualmente à frente de Alpine e Racing Bulls, ainda que as inevitáveis reservas típicas da pré‑época recomendem prudência nas conclusões. Bearman sublinhou a evolução do conjunto, destacando os progressos no entendimento do carro e a ausência de problemas mecânicos significativos ao longo dos trabalhos.

Williams cumpre programa, mas entra em 2026 em desvantagem

A Williams chegou ao Bahrein em desvantagem, após falhar o shakedown em Barcelona, mas conseguiu recuperar parte do atraso ao completar o plano de trabalho previsto pela estrutura liderada por James Vowles, que reconhece, contudo, que a equipa — quinta classificada em 2025 — entra na nova época “em contra‑pé”, razão pela qual foi delineado um programa de desenvolvimento agressivo para extrair o máximo potencial do novo monolugar nos próximos meses.

Do lado dos pilotos, Carlos Sainz admite expectativas mais contidas para a primeira metade do campeonato, face ao início difícil do ano, enquanto Alex Albon realça que ainda há muito desempenho por encontrar e interpretar, apesar de os testes terem decorrido dentro do planeado.

Aston Martin fecha teste com saldo preocupante

A Aston Martin viveu um fecho de teste particularmente penoso, num contexto já de si marcado por duas semanas difíceis no Bahrein. Problemas de fiabilidade relacionados com a nova unidade motriz Honda limitaram de forma severa a presença em pista, culminando num último dia com apenas seis voltas e término antecipado em cerca de duas horas e meia devido à escassez de componentes do sistema híbrido.

No conjunto desta segunda sessão no Bahrein, a equipa somou apenas 128 voltas, tendo sido a formação com menos quilómetros realizados.

Lance Stroll assumiu que o carro está longe do nível de desempenho desejado e que existe “muito trabalho pela frente” nas próximas semanas e meses, enquanto o responsável de pista, Mike Krack, reconheceu que a equipa entra no início da época em desvantagem, por não ter conseguido cumprir o plano típico de testes de inverno. Apesar disso, a estrutura de Silverstone dispõe de recursos, infraestruturas e de uma equipa técnica de topo, liderada por Adrian Newey, para tentar inverter a tendência ao longo de um campeonato ainda longo.

FOTOS Pirelli