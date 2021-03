Testes de Fórmula 1 arrancam amanhã às 7h00: Lista de pilotos conhecida para os três dias

17 pilotos na sexta-feira, 15 no sábado e 17 no domingo! Já é conhecida a lista de pilotos para os três dias de testes de F1 que arrancam amanhã no Bahrein. Os testes arrancam às 7h00 horas de Portugal continental, e estendem-se até às 16h00. sexta-Feira, sábado e domingo.

Na Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi (PM) partilham o primeiro dia, e dividem-se nos restantes. A Alpine F1 Team começa com Esteban Ocon, Fernando Alonso roda no segundo dia e ambos partilham o terceiro.

Na Aston Martin Cognizant Formula One Team: Sebastian Vettel e Lance Stroll dividem os três dias o mesmo sucedendo com a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, McLaren F1 Team com Daniel Ricciardo Lando Norris, Scuderia AlphaTauri Honda, com Pierre Gasly e Tsunoda e ainda com a Uralkali Haas F1 Team de Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

A Red Bull Racing Honda só junta Max Verstappen e Sergio Pérez no último dia, a Scuderia Ferrari Mission Winnow terá Charles Leclerc e Carlos Sainz juntos já amanhã e a Williams Racing terá um dia cada para Roy Nissany, Nicolas Latifi e George Russell.