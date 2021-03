Testes de F1: Red Bull e McLaren em alta, Mercedes em baixa

Numa altura em que Max Verstappen ultrapassou a centena de voltas, 103, menos quatro que Esteban Ocon (Alpine), mantém-se no topo da tabela de tempos, na frente do McLaren de Lando Norris, segundo a 0.397s. A Mercedes é a surpresa negativa do dia, já que devido ao problema matinal com a caixa de velocidades do W12, tem tido pouco tempo de pista e a piorar as coisas os tempos não estavam a ‘sair’ por parte de Lewis Hamilton, que regresso às boxes com queixas do seu monolugar. Não gostou dos pedais, e entrou porque havia um espelho solto.

Depois duma tempestade de areia ter assolado o circuito um pouco antes do final da sessão da manhã, durante o almoço as coisas pioraram fortemente ao ponto da primeira hora da tarde ter sido muito pouco concorrida.

A pista foi melhorando, e os tempos começaram a cair. Max Verstappen bateu o melhor tempo da manhã de Daniel Ricciardo e mais tarde, Lando Norris saltou para o segundo lugar.

As condições estão claramente mais favoráveis neste momento, ao ponto do registo de Daniel Ricciardo lhe permitir ser apenas quinto.

Antonio Giovinazzi está com um bom ritmo com o seu Alfa Romeo, é terceiro a 0.533s da frente, e roda na frente do Alpine de Esteban Ocon, que é quem mais tem rodado hoje.

O arranque lento da Mercedes pode ser colocado nesta perspetiva: hoje realizaram, entre os dois pilotos 22 voltas, a 2 horas do fim da sessão, quando em 2020 fizeram 173 voltas no primeiro dia, 150 em 2019, 83 em 2018 (choveu de tarde), 152 em 2017, 156 em 2016, 157 em 2015.

Apesar de não ter tido problemas, exceção feita a uma curta paragem pouco antes do almoço de Charles Leclerc, voltando a andar relativamente bem à tarde, ainda que Carlos Sainz esteja apenas em oitavo, a 1.457s da frente.