Testes de F1: Os monolugares são quase iguais: então porquê testar?

Os monolugares transitam do ano passado, com algumas alterações ditadas pelos regulamentos, o que sucedeu (ter em 2021 os mesmos carros de 2020) devido à pandemia e por uma questão de poupança de dinheiro. Então porque é que as equipas vão testar se os seus chassis são semelhantes aos do ano passado? Não foram muitos, mas os regulamentos técnicos foram alterados, o que sucedeu para reduzir os níveis de downforce, em cerca de 10%.

Só isso seria suficiente para testar os novos monolugares. Contudo, há mais.

São novos os compostos da Pirelli, que as equipas já tiveram oportunidade de testar, mas muito pouco, pois com menos downforce, novos pneus, é lógico que as equipas de F1 tinham de testar antes do arranque do Mundial de F1. Por tudo isto as equipas precisam de ‘entender’ da melhor forma possível os monolugares que tem nas boxes. E ainda há a McLaren, que tem um fornecedor de motores (unidades de potência) totalmente novo, depois de ter trocado a Renault pela Mercedes.

Lista de pilotos para o dia 1

Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Raikkonen (AM) e Antonio Giovinazzi (PM)

Alpine F1 Team: Esteban Ocon

Aston Martin Cognizant Formula One Team: Sebastian Vettel (AM) e Lance Stroll (PM)

McLaren F1 Team: Daniel Ricciardo (AM) Lando Norris (PM)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: Valtteri Bottas (AM) e Lewis Hamilton (PM)

Red Bull Racing Honda: Max Verstappen

Scuderia AlphaTauri Honda: Pierre Gasly (AM) e Yuki Tsunoda (PM)

Scuderia Ferrari Mission Winnow: Charles Leclerc (AM) e Carlos Sainz (PM)

Uralkali Haas F1 Team: Mick Schumacher (AM) e Nikita Mazepin (PM)

Williams Racing: Roy Nissany