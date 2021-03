Testes de F1: Mercedes já está na frente

Apesar das dificuldades do primeiro dia e da manhã de hoje a Mercedes conseguiu finalmente sorrir, depois de Valtteri Bottas ter colocado o seu Mercedes F1 W12 EQ Power+ no topo da tabela de tempos de hoje, e do cômputo dos dois dias de testes até aqui realizados, com um registo de 1m30.289. Na tabela agregada dos dois dias, Pierre Gasly coloca com alguma surpresa o seu AlphaTauri-Honda AT02 no segundo lugar, com 1m30.413s. Continuando com as surpresas, Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes AMR21) é terceiro (1m30.460) na frente de Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M). Eis a lista completa.