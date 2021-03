Testes de F1: Lista de pilotos para o dia 1 já é conhecida

Já é conhecida a lista de pilotos para o primeiro dia de testes de F1 que arrancam amanhã no Bahrein. A Alfa Romeo, Aston Martin, Mercedes, AlphaTauri Honda, Ferrari, McLaren e Haas terão os seus dois pilotos efetivos em pista enquanto a Alpine, Red Bull Racing e Williams só terão um. No caso da Williams, nenhum dos seus dois pilotos efetivos, roda amanhã, será apenas Roy Nissany. Os testes arrancam às 7h00 horas de Portugal continental, e estendem-se até às 16h00. Sexta-Feira, sábado e domingo.

Lista para o dia 1

Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Raikkonen (AM) e Antonio Giovinazzi (PM)

Alpine F1 Team: Esteban Ocon

Aston Martin Cognizant Formula One Team: Sebastian Vettel (AM) e Lance Stroll (PM)

McLaren F1 Team: Daniel Ricciardo (AM) Lando Norris (PM)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: Valtteri Bottas (AM) e Lewis Hamilton (PM)

Red Bull Racing Honda: Max Verstappen

Scuderia AlphaTauri Honda: Pierre Gasly (AM) e Yuki Tsunoda (PM)

Scuderia Ferrari Mission Winnow: Charles Leclerc (AM) e Carlos Sainz (PM)

Uralkali Haas F1 Team: Mick Schumacher (AM) e Nikita Mazepin (PM)

Williams Racing: Roy Nissany