Testes de F1: Ferrari mais rápida, Mercedes fez mais voltas, os números do teste no Bahrein

O segundo teste de pré‑época de 2026 no Bahrein terminou com a Ferrari e a Mercedes a dividirem os principais destaques estatísticos: Charles Leclerc foi o mais rápido em pista, enquanto a Mercedes completou o maior número de voltas no Bahrain International Circuit.

O monegasco registou 1m31,992s na tarde de sexta‑feira, o melhor tempo absoluto dos três dias, ao passo que a formação de Brackley acumulou 432 voltas, sublinhando um forte foco em quilometragem e recolha de dados.

A McLaren, campeã em título, fechou o teste com 395 voltas e a terceira melhor marca absoluta, através de Oscar Piastri (1m32,861s), confirmando um programa de trabalho globalmente consistente, apesar de alguns períodos de paragem na boxe. No total, onze equipas cumpriram programas distintos, evidenciando diferentes prioridades entre desempenho em volta lançada e simulações de corrida.

Tempos e voltas das principais equipas

A Mercedes terminou o teste no topo da tabela de voltas, com 432 voltas, e viu Andrea Kimi Antonelli registar 1m32,803s, o segundo melhor tempo geral. George Russell destacou a necessidade de melhorar a fiabilidade, mas sublinhou sensações positivas com o novo monolugar e com a unidade motriz.

Na Ferrari, além da volta de referência de Leclerc, a Scuderia acumulou 324 voltas, cumprindo o objetivo de assegurar elevada quilometragem. A Red Bull encerrou o teste com 329 voltas e uma melhor marca de 1m33,109s por Max Verstappen, depois de alguns constrangimentos na primeira bateria de testes e de falta de rodagem para Isack Hadjar em parte de uma das sessões.

A McLaren somou 395 voltas, com Piastri a destacar uma crescente confiança no projeto e Zak Brown a enquadrar a equipa no grupo das “quatro grandes”, ainda que sem assumir favoritismo. Racing Bulls foi a segunda formação com mais quilometragem (407 voltas), com Arvid Lindblad a completar 165 voltas num só dia, o maior total diário de qualquer piloto neste teste. Haas confirmou um programa sólido, com 404 voltas e um registo de 1m33,487s para Ollie Bearman, sustentando a perceção de uma pré‑época invulgarmente positiva para a estrutura americana.

Williams, Alpine, Audi e Cadillac focadas em acumular dados

A Williams, a recuperar do atraso após falhar o shakedown de Barcelona, alcançou o quinto maior total de voltas (368), com Carlos Sainz a fixar a melhor volta da equipa em 1m34,342s. James Vowles admite que a formação ainda está “em contra‑pé”, mas aposta num ritmo de desenvolvimento agressivo para aproximar o FW48 da frente do pelotão intermédio.

Alpine completou 359 voltas, com 1m33,421s de Pierre Gasly, numa fase de adaptação simultânea ao novo regulamento e à motorização Mercedes. Audi, em vésperas da primeira época enquanto construtor de fábrica, saiu do Bahrein com 357 voltas e uma melhor marca de 1m33,755s para Gabriel Bortoleto, com Nico Hülkenberg a salientar “muito bom progresso” desde Barcelona. Cadillac, também estreante, registou 266 voltas, com Valtteri Bottas a assinar 1m35,290s, num teste marcado por pequenos problemas considerados normais pela equipa técnica.

Aston Martin fecha teste no fundo da tabela de voltas

A Aston Martin voltou a enfrentar uma pré‑época problemática, terminando o segundo teste com apenas 128 voltas, o menor registo de todas as equipas. Lance Stroll foi o autor da melhor volta da formação (1m35,974s), mas a batida de Fernando Alonso e um problema de bateria associado à unidade Honda limitaram severamente o plano de rodagem.

Apesar do quadro estatístico desfavorável, a estrutura de Silverstone enfatiza que dispõe de meios técnicos e humanos para recuperar ao longo da época, mesmo que entre em 2026 em clara desvantagem face aos principais rivais.

Testes de Pré‑Época F1 2026 – Bahrein

Voltas totais e voltas mais rápidas por equipa

Volta mais rápida absoluta do segundo teste: Ferrari – 1m31,992s (Charles Leclerc)

Mais voltas completadas

Equipa com maior quilometragem: Mercedes – 432 voltas

Mercedes – 432 voltas

Racing Bulls – 407 voltas

Haas – 404 voltas

McLaren – 395 voltas

Williams – 368 voltas

Alpine – 359 voltas

Audi – 357 voltas

Red Bull – 329 voltas

Cadillac – 266 voltas

Aston Martin – 128 voltas

Melhor tempo volta por equipa

Ferrari – 1m31,992s, Piloto: Charles Leclerc

Mercedes – 1m32,803s, Piloto: Kimi Antonelli

McLaren – 1m32,861s, Piloto: Oscar Piastri

Red Bull – 1m33,109s, Piloto: Max Verstappen

Alpine – 1m33,421s, Piloto: Pierre Gasly

Haas – 1m33,487s, Piloto: Ollie Bearman

Audi – 1m33,755s, Piloto: Gabriel Bortoleto

Racing Bulls – 1m34,149s, Piloto: Arvid Lindblad

Williams – 1m34,342s, Piloto: Carlos Sainz

Cadillac – 1m35,290s, Piloto: Valtteri Bottas

Aston Martin – 1m35,974s, Piloto: Lance Stroll

As voltas totais indicam o foco em quilometragem e fiabilidade.

As voltas mais rápidas dão uma referência de desempenho em volta lançada, mas não refletem ainda o ritmo real em corrida.