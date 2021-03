Testes de F1: Aston Martin, Alpine, Vettel, Alonso, Schumacher…

Vão ser 10 as equipas presentes nos testes do Bahrein, e mais de 20 pilotos, divididos pelos três dias. Por isso, vamos dizer-lhe quem são os principais pilotos e equipas a estar de olho nestes testes. Obviamente, todas requerem atenção, mas há situações que despoletam mais curiosidade que outras.



Por exemplo, a Mercedes não mostrou o piso do seu W12 aquando da apresentação. E a Red Bull também escondeu ao máximo o seu novo Red Bull RB16B, pelo que podem ter algo na manga.

Logicamente, as novas cores na F1: o verde Aston Martin e o azul da Alpine. Sebastian Vettel trocou a Ferrari por uma nova vida na Aston Martin, Fernando Alonso regressa à F1, e outro ponto de interesse é a nova ligação, McLaren/Mercedes.

E como será a nova unidade motriz da Ferrari? Será que Carlos Sainz, novo recruta da equipa, e Charles Leclerc conseguem chegar-se à frente? Se o motor Ferrari estiver bem melhor também a Haas e Alfa Romeo podem também fazer bem melhor que em 2020. Por falar na Haas, muita atenção no que podem fazer os dois rookies, Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Na AlphaTauri o mesmo se aplica a Yuki Tsunoda. Na Williams, para já, amanhã só veremos Roy Nissany nos testes.

Lista de pilotos para o dia 1

Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Raikkonen (AM) e Antonio Giovinazzi (PM)

Alpine F1 Team: Esteban Ocon

Aston Martin Cognizant Formula One Team: Sebastian Vettel (AM) e Lance Stroll (PM)

McLaren F1 Team: Daniel Ricciardo (AM) Lando Norris (PM)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: Valtteri Bottas (AM) e Lewis Hamilton (PM)

Red Bull Racing Honda: Max Verstappen

Scuderia AlphaTauri Honda: Pierre Gasly (AM) e Yuki Tsunoda (PM)

Scuderia Ferrari Mission Winnow: Charles Leclerc (AM) e Carlos Sainz (PM)

Uralkali Haas F1 Team: Mick Schumacher (AM) e Nikita Mazepin (PM)

Williams Racing: Roy Nissany