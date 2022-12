Tem saudades da F1? Em ’62 e ’63 havia corridas quase até à véspera de Ano Novo | AutoSport

Muitos fãs da Fórmula 1 já sentem saudades de um fim de semana de corridas, apesar da época ter terminado a 20 de novembro. Por vezes trata-se de um ritual, assistir a um Grande Prémio e discutir o seu resultado, quem esteve bem e quem esteve mal, os erros, as boas ultrapassagem, etc. E num período como este, entre Natal e Ano Novo, seria engraçado discutirmos isso à mesa entre família e amigos, mas a última corrida já passou e tudo foi dito e escrito sobre ela. Em 1962 e 1963 seria bem possível estarem as famílias e amigos reunidos para comemorar a passagem do ano e as vicissitudes do último Grande Prémio da temporada bem presentes na memória para serem analisadas durante o jantar. Em ambos as temporadas a Fórmula 1 terminou a poucos dias do final do ano na África do Sul. Em 1962 venceu Graham Hill (BRM) a corrida no circuito de East London que se realizou a 29 de dezembro, enquanto Jim Clark (Lotus) triunfou no mesmo traçado no ano seguinte, no dia 28 de dezembro.

Com apenas 9 provas em 1962 e 10 Grande Prémios em 1963, a época começava muito mais tarde do que acontece agora, iniciando-se no mês de maio e com as corridas muito mais espaçadas durante o ano. Recentemente, entre 2019 e 2021, as épocas terminaram já durante o mês de dezembro, mas com muito mais provas durante o ano do que nos anos 60 do século passado. E em 1959 a Fórmula 1 terminou a época nos EUA a 12 de dezembro, mas nunca tão perto do final do ano como em 1962 e 1963. Mesmo com calendários cada vez mais preenchidos não deveremos assistir à conclusão das temporadas tão tarde. Eram outros tempos, outra forma de viver a competição e com muitos dos míticos pilotos, equipas, carros e circuitos que construíram a reputação da Fórmula 1 ao longo de gerações de adeptos.