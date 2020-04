TCR Europe: Pneus gratuitos para participantes do campeonato virtual

O TCR Europe irá dar pneus aos pilotos melhor classificados no final de cada ronda do campeonato virtual que irá organizar.

Esta é uma forma de convencer os pilotos do real a participarem na prova e aumentar a competitividade das provas online.

“Tivemos a ideia de vincular os resultados da série SIM Racing aos do campeonato real para dar mais tempero ao projeto”, disse o promotor Paulo Ferreira. “Submetemos às equipas duas ou três opções diferentes que teriam um impacto limitado nos resultados da qualificação ou no grid de largada. No entanto, todas foram rejeitadas e as equipas preferiram, por unanimidade, ter dois pneus grátis entre os que podem ser usados durante um evento. Nós entendemos e aceitamos a posição deles. ”

No final de cada evento do TCR Europe SIM Racing, o piloto com maior pontuação receberá dois pneus Yokohama , que poderão ser usados no evento correspondente da temporada real.

Como resultado, o piloto com maior pontuação na primeira ronda receberá dois pneus gratuitos para a primeira ronda da temporada real, com o piloto com maior pontuação na segunda ronda a receber os pneus na segunda ronda da temporada real e assim por diante.

Os pilotos com maior pontuação nas duas últimas rondas da série SIM Racing terão os seus pneus gratuitos na sexta ronda do TCR Europe. Caso o piloto com maior pontuação em qualquer rodada não esteja inscrito no TCR Europe, os pneus gratuitos serão concedidos ao piloto com maior pontuação a seguir.