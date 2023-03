Susie Wolff é diretora geral da nova competição feminina F1 Academy | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou Susie Wolff como diretora geral da F1 Academy, que visa desenvolver e preparar jovens pilotos femininas para progredir para níveis mais elevados no automobilismo.

Anunciada em novembro, a F1 Academy terá uma grelha composta por 15 pilotos do sexo feminino e 21 corridas agendadas para a primeira temporada. A competição vai utilizar monolugares Fórmula 4 utilizando o chassis Tatuus T421 bem como um motor de 165 cavalos de potência fornecido pela Autotecnica. Será composta por cinco equipas, geridas pelas atuais estruturas da Fórmula 2 e Fórmula 3, com Susie Wolff ao leme e a reportar diretamente ao CEO da F1, Stefano Domenicali, enquanto Bruno Michel dirige os aspetos operacionais da série, como faz com os campeonatos da Fórmula 2 e Fórmula 3.

“A F1 Academy apresenta uma oportunidade de promover uma verdadeira mudança na nossa indústria, criando a melhor estrutura possível para encontrar e alimentar o talento feminino na sua viagem para os níveis de elite do desporto motorizado, tanto dentro como fora da pista de corridas”, disse Susie Wolff sobre a nova competição. “Há muito trabalho a ser feito, mas há também uma clara determinação em fazer isto bem. Ao fazê-lo, acredito que a F1 Academy pode representar algo para além das corridas. Pode inspirar mulheres em todo o mundo a seguirem os seus sonhos e a compreenderem que com talento, paixão e determinação, não há limite para o que elas podem alcançar. Este é também o início de um novo e importante capítulo na minha carreira, combinando a experiência que desenvolvi até agora com a minha paixão pela diversidade e empoderamento, por isso gostaria de agradecer a Stefano por me confiar um papel que significa tanto para mim, tanto pessoal como profissionalmente”.

A competição receberá um apoio direto da Fórmula 1, que subsidiará cada carro com um orçamento de 150.000 euros (2,25 milhões de euros no total), enquanto as pilotos também cobrirão o mesmo montante, o que segundo a F1, “representa uma fração dos custos habituais de uma competição comparável”.