Steve Nielsen, diretor-desportivo da FIA, abandona o cargo | AutoSport

A entrada de Nielsen para supervisionar os temas desportivos foi bem recebida pelas equipas e tinha como objetivo reforçar a equipa do race control, que mesmo alterada após os acontecimentos de 2021 mostrou algumas fragilidades nas últimas épocas. Esta saída irá, por certo, aumentar o desagrado das equipas para com a FIA, numa relação já muito tensa.

Esta saída, anunciada internamente a 21 deste mês, acontece duas semanas depois da saída de Deborah Mayer do cargo de Presidente da Comissão Feminina no Automobilismo.

Não foi dada qualquer razão para a saída de Nielsen, mas fontes afirmam que estava descontente com várias partes do seu papel e, segundo a BBC, Nielsen sentiu que a FIA não estava disposta a fazer as alterações que ele considerava necessárias para tornar as operações do race control adequadas ao objetivo.

