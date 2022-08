Stefano Domenicali pronto a oferecer novo trabalho na Fórmula 1 a Sebastian Vettel | AutoSport

Por Eduardo Moreira

O Diretor executivo da FIA, Stefano Domenicali, pode estar prestas a oferecer um novo papel a Sebastian Vettel na Fórmula 1. O italiano admitiu na Hungria que a decisão do tetracampeão de colocar um ponto final na carreira, com apenas 35 ano, foi uma surpresa.

“Li nas notícias”, disse Domenicali, em declarações ao Sport Bild. “Entre outras coisas, falámos sobre a sua decisão e o futuro”, revelou o antigo chefe da Ferrari.

“O Sebastian [Vettel] vai estar sempre associado à Fórmula 1. E, claro, queremos que essa ligação permaneça próxima no futuro. Se ele estiver interessado em se tornar parte do nosso sistema e as abordagens se encaixarem, é claro que o receberia aqui”, acrescentou Domenicali. “Mas já sabemos que, após esta época, ele quer desfrutar do tempo com a sua família”.

O Sport Bild especula que o novo papel de Vettel na Fórmula 1 poderia estar relacionado com o seu recente papel na área do ambientalismo, sustentabilidade e progresso social.