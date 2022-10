Stefano Domenicali: “há outros lugares em África interessados na Fórmula 1” | AutoSport

O regresso de África ao calendário de Fórmula 1 pode ainda acontecer, pelo menos é esse o objetivo do CEO da F1 Stefano Domenicali, apesar de não ter sido possível chegar a um entendimento com o circuito de Kyalami para 2023. Este foi o palco do último GP naquele continente, sendo do interesse de ambas as partes o regresso da competição no próximo ano, mas o acordo acabou por fracassar alegadamente por razões financeiras. Domenicali mantém a esperança no regresso aquele continente, mas deixa a porta aberta a outros circuitos africano que não Kyalami.

“É um objetivo muito claro”, disse Domenicali ao canal italiano da Sky durante o GP de Singapura. “África regressará e espera-se que muito em breve esteja no nosso calendário”.

Domenicali pode estar, de facto, à procura de outro país ou cidade para receber o próximo GP no continente africano já no próximo ano. “Só temos de garantir que quando fazemos algo novo, o fazemos com os parceiros certos e temos uma base estável para permanecer mais tempo”, confirmou o italiano, acrescentando que “seria errado competir durante um ano e depois desaparecer se as condições não forem adequadas. Não se trata apenas de ter os meios financeiros certos, mas também de preparar o local para o fim de semana que queremos lá acolher. A única coisa que posso dizer após o primeiro contacto com Kyalami é que existem outros lugares em África que também estão interessados na Fórmula 1″, insistiu Domenicali.