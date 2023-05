Stefano Domenicali garante que F1 terá “um número limitado” de corridas Sprint | AutoSport

A Fórmula 1 experimentou no Azerbaijão um novo formato para o fim de semana de Grande Prémio com corrida Sprint no programa. Os sinais deste teste são encorajadores, afirmou Stefano Domenicali, mas o CEO da F1 garantiu que não é sua vontade que existam corridas Sprint em todos os GP do calendário.

Sem confirmar se o formato experimentado em Baku pode sofrer ainda algumas alterações nos próximis dois fins de semana de corridas Sprint, Domenicali salientou, numa conferência com investidores, que os sinais da primeira corrida Sprint do ano foi “são muito encorajadores” e que os diferentes promotores locais fazem pressão para receber nos seus circuitos este formato. Ainda assim, Domenicali diz que “queremos um número limitado [de Sprints] em, possivelmente, um terço do calendário”. Esta opção surge porque as corridas Sprint devem ser “algo especial” e dar à disciplina “um valor desportivo com troféus e, claro, uma oportunidade comercial”, considerando o responsável ser “esse o caminho certo a seguir”.

Para esta temporada estão confirmadas oficialmente a realização de seis corridas Sprint, mais três do que 2021 e 2022, nos Grandes Prémios do Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Brasil, Qatar e EUA.