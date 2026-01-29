Stefano Domenicali fala sobre o presente e o futuro: “Momento fascinante para a Fórmula 1”

Num artigo publicado no F1.com, Stefano Domenicali abordou vários temas relativos ao futuro da Fórmula 1, desde o regulamento técnico de 2026, à expansão e calendário, novas equipas e fabricantes, bem como adeptos e o seu envolvimento com a modalidade.

Quanto ao regulamento técnico de 2026, destaca a introdução de mudanças drásticas no chassis e nas unidades de potência, bem como a sustentabilidade, com o foco totalmente virado para combustíveis avançados 100% sustentáveis e maior dependência da energia elétrica.

Mencionou ainda a implementação de aerodinâmica ativa e tecnologias que visam atrair o interesse de engenheiros e fabricantes globais.

Quanto à expansão e calendário, falou nos novos destinos, destacando a entrada de Madrid em 2026, juntando-se a adições recentes como Arábia Saudita, Qatar, Miami e Las Vegas. Assegura que o calendário manterá o recorde de 24 corridas, procurando o balanço ideal entre circuitos citadinos modernos e traçados históricos (como Mónaco, Silverstone e Monza), deixando claro que a escolha de novos locais se baseia no benefício económico, interesse dos parceiros e na sustentabilidade do modelo de negócio a longo prazo.

Quanto às novas equipas, destaca a Cadillac F1 Team, a 11.ª equipa em 2026, com a General Motors a planear tornar-se fornecedora oficial de motores (equipa de fábrica) em 2029. Refere ainda que o novo regulamento de motores foi decisivo para atrair e manter gigantes como Audi, Honda e Cadillac/GM.

Por fim, quanto aos adeptos e à sua ligação cada vez maior à disciplina, refere que a modalidade regista recordes de assistência e uma base de fãs cada vez mais jovem e diversificada. Para que isto sucedesse, foi necessário ouvir a comunidade e adaptar a linguagem e as plataformas de comunicação às atuais tendências globais.

Terminou prevendo que, daqui a 10 anos, a F1 vai manter a mesma intensidade e paixão, continuando na vanguarda da inovação tecnológica.

Eis as principais declarações:

Evolução técnica marca 2026

Domenicali descreveu as regras de 2026 como um “momento fascinante” para a Fórmula 1. “Quando introduzimos novos regulamentos, gera-se excitação e atenção técnica. Centenas de engenheiros competem pela excelência, com benefícios que transcendem o desporto”, afirmou.

Os pilotos enfrentarão carros completamente renovados, necessitando de se adaptar a novos comportamentos. As equipas terão de otimizar configurações, acelerando o interesse global na categoria. O italiano destacou que estas mudanças atraíram construtores como Audi, Honda e Cadillac.

Calendário com Madrid e 24 corridas

O calendário de 2026 inicia-se na Austrália e termina em Abu Dhabi, com 24 Grandes Prémios. Madrid recebe o GP de Espanha, juntando-se a estreias recentes como Arábia Saudita, Qatar, Miami e Las Vegas.

“Vivemos um sucesso que atrai muitos candidatos a anfitriões, mas o balanço atual é ideal”, explicou Domenicali. A seleção considera benefícios económicos, interesses dos promotores e sustentabilidade a longo prazo. Acordos recentes garantem a permanência de circuitos icónicos como Mónaco, Áustria, Canadá, Silverstone, Monza e Melbourne.

Chegada da Cadillac reforça a grelha

A Fórmula 1 ganha uma 11.ª equipa com a Cadillac, que estreia em 2026 com Sergio Pérez e Valtteri Bottas. O projeto, apoiado pela General Motors, tornar-se-á numa estrutura oficial em 2029 com a sua própria unidade motriz.

“É muito entusiasmante. A Cadillac, um dos maiores fabricantes mundiais, traz nova energia graças às decisões técnicas certas, como os combustíveis sustentáveis no centro do futuro”, elogiou Domenicali. Esta adesão comprova a força atual da categoria.

Foco nos fãs e visão de futuro

Sob a liderança de Domenicali desde 2021, a Fórmula 1 registou recordes de assistência nos Grandes Prémios e engagement nas redes sociais, atraindo uma base de fãs mais jovem e diversificada.

O CEO enfatizou a centralidade dos adeptos: “É crucial escolher as plataformas certas, a linguagem adequada e procurar os parceiros certos, a comunidade e tendências globais.” Questionado sobre a Fórmula 1 em 2036, respondeu: “Com este entusiasmo e paixão, o espírito manter-se-á inalterado.”

FOTO FIA