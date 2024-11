Stefano Domenicali: “F1 é o maior entretenimento desportivo do mundo”

A F1 cresceu de forma significativa nos últimos anos e atingiu uma popularidade tremenda. Mesmo nos tempos dos ano 80 e 90, em que as transmissões televisivas transformaram a F1 num desporto global, a popularidade não era tão grande. E Stefano Domenicali considera que a F1 é, atualmente, o maior entretenimento desportivo do mundo.

A caminhada que a F1 tem feito é fantástica. O potencial que todos reconheciam está a ser aproveitado ao máximo e agora a F1 começa a ser um desporto com um alcance verdadeiramente global, com cada vez mais interessados no fenómeno. Domenicali está no desporto há 30 anos e quando foi desafiado a imaginar o desporto dentro de 30 anos, recusou traçar um caminho concreto, mas fez congratulou-se com a pujança atual do desporto:

“Quero dizer algo que talvez seja bastante significativo. A F1 fará parte da vida das pessoas, estará presente daqui a 30 anos porque todos os ingredientes estão lá” disse ao podcast Box Box Box, da Pirelli.” A ligação com as pessoas, a tecnologia certa a desenvolver… Hoje, posso finalmente dizer que a F1 é o maior entretenimento desportivo do mundo e é certamente o que será daqui a 30 anos”.