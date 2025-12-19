Stefano Domenicali: de um “fenomenal” 2025, à revolução regulamentar da F1 2026
O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, classificou a temporada de 2025 como “fenomenal”, sublinhando a intensidade da luta pelo título entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen e apontando 2026 como um ano de profunda mudança técnica e desportiva na disciplina.
Uma luta pelo título até à última corrida
A época de 2025 ficou marcada por sucessivas mudanças de favorito ao título mundial, com três fases distintas em que, em momentos diferentes, Piastri, Norris e Verstappen pareceram ter o campeonato controlado. O desfecho apenas ficou decidido na reta final do ano, num cenário que Domenicali entende ter sido decisivo para manter elevado o interesse global e atrair novos adeptos à modalidade.
O italiano destaca ainda o impacto de novos projetos paralelos, como ‘F1 The Movie’, que ajudaram a reforçar a ligação com os fãs e a exposição mediática da Fórmula 1 para além das pistas.
Nova geração confirma credenciais
Para Domenicali, o desempenho dos pilotos mais jovens foi um dos pontos fortes de 2025, com vários nomes a demonstrarem determinação e capacidade para resistir à pressão única do campeonato. O caso de Isack Hadjar é apontado como exemplo: depois de um erro na volta de formação na Austrália ter gerado dúvidas, o francês valorizou-se ao ponto de ser promovido à Red Bull ao lado de Verstappen já para 2026.
O responsável máximo da F1 considera que esta nova vaga de pilotos garantirá espetáculo nos próximos anos, juntando-se às estrelas já afirmadas num pelotão cada vez mais competitivo.
2026 traz novos carros e unidades de potência
O futuro próximo será marcado pela introdução de novos regulamentos técnicos em 2026, com carros totalmente redesenhados e unidades de potência revistas que utilizarão combustíveis sustentáveis avançados. Domenicali admite que o “livro de forma” será rasgado, com a hierarquia entre equipas em aberto e uma esperada corrida de desenvolvimento muito intensa ao longo da temporada.
O italiano garante, contudo, que o foco permanecerá no essencial: o espetáculo em pista, visto como “coração” da disciplina, mesmo com a Fórmula 1 a procurar formatos e ideias menos convencionais para continuar a expandir o seu alcance global.
Expansão global e novos mercados
Em paralelo com a vertente desportiva, a Fórmula 1 reforça o investimento em iniciativas de entretenimento, fanzones, ativações desportivas e música para complementar o programa competitivo. O Grande Prémio de Las Vegas é apresentado como exemplo de sucesso, tendo evoluído em apenas três anos para uma etapa já integrada na identidade da cidade.
Em 2026, Madrid juntará o calendário, enquanto prosseguem conversações com outros países interessados em receber a categoria rainha, num contexto em que a organização trabalha igualmente para tornar o alinhamento de corridas mais sustentável em termos logísticos. Domenicali afirma encarar o futuro com entusiasmo e reforça o papel central do apoio dos adeptos na continuidade do crescimento recente da Fórmula 1.
