Stefano Domenicali: Audi e Porsche darão “credibilidade” à Fórmula 1 | AutoSport

Toto Wolff, que tem demonstrado algumas reticências à possível entrada da Andretti Autosport no paddock da F1 como a 11ª equipa, disse recentemente que a Audi acrescentaria mais valor à competição do que a equipa norte-americana.

Em declarações num evento online, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou por sua vez, que a entrada da Porsche e Audi, que deverá acontecer a médio prazo, vai aumentar a credibilidade da competição por si gerida.

“O benefício [da entrada da Audi e da Porsche] é que, sem dúvida, dá-nos mais credibilidade. Comprova que a nossa estratégia para o futuro ajudará os fabricantes a terem outro caminho que lhes permitirão não só ser 100% elétricos na sua oferta da mobilidade”, disse o responsável máximo da Fórmula 1. “Mas também utilizando a experiência que apenas a Fórmula 1, através do conhecimento que temos, pode ajudá-los a encontrar novas formas de estar presente no mercado. A energia híbrida com combustível sustentável poderá ser muito mais eficaz, na nossa opinião.

Domenicali, insistiu ainda que “do ponto de vista desportivo, ter mais fabricantes pode ser visto como positivo para ter mais equipas independentes”. Isso significa, que a Fórmula 1 está recetiva a ter mais fabricantes de unidades motrizes capazes de fornecer equipas clientes que podem estar interessadas em entrar na competição. Algo que entre as 10 atuais equipas não é consensual.