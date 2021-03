Stefano Domenicali: “A Fórmula 1 está no caminho certo”

Stefano Domenicali é o novo Presidente & CEO da Fórmula 1. Começou a trabalhar ‘efetivamente’, em janeiro e no meio duma pandemia, a sua lista de afazeres é imensa. Sabe que a temporada poderá ser complicada, caso a pandemia volte a piorar, como já sucedeu, mas está confiante que com os protocolos em vigor, é possível voar à volta do mundo e fazer as corridas: “Este é o primeiro ponto. O segundo é que temos de ter a certeza de que estamos a olhar para o futuro.

Temos um carro novo, revolucionário a chegar no próximo ano, estamos a discutir a nova unidade motriz a partir de 2025. E temos objetivos muito claros quanto a isso” começou por dizer, revelando depois que sentiu um bom ambiente: “É possível ver que há muitas boas vibrações entre as equipas neste momento, muitos carros novos e muita expetativa para garantir que antes de chegar à nova geração de carros para o próximo ano, o campeonato deste ano será especial.

A chegada de Aston Martin é um sinal de que a Fórmula 1 é o centro das atenções dos OEM.

Os que estão aqui connosco desde há muito sabem disso. O limite orçamental significa que as equipas podem ser mais estáveis, e que o novo carro é uma boa visão para o futuro.

Ter a Williams como marca icónica para F1, e ter uma plataforma estável para o futuro, é ótimo. A mistura entre equipas tradicionais e marcas tradicionais, novas marcas, novos OEM a entrar, com este lote incrível de pilotos, estamos entusiasmados. O que estamos a fazer é garantir que a plataforma seja estável, sustentável e forte para um futuro mais brilhante. A Fórmula 1 está no caminho certo”, disse.