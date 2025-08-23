Stake F1 obrigada a mudar de nome em Zandvoort
A Stake F1 terá de competir sob nova designação no Grande Prémio dos Países Baixos, devido à lei local que proíbe a promoção de casas de apostas em eventos desportivos. A equipa suíça, registada como Stake F1 Team Kick Sauber, dará assim maior protagonismo à plataforma de “streaming” Kick.
Não é a primeira vez que a formação de Hinwil enfrenta este tipo de restrição, já tendo sido advertida anteriormente pela autoridade neerlandesa do jogo. Situação semelhante ocorreu recentemente em Spa, onde Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto alinharam com nomes alternativos.
Esta alteração pontual surge numa fase positiva para a equipa: sétima no Mundial de Construtores, a apenas um ponto da Aston Martin, com Hülkenberg a conquistar o seu primeiro pódio em Silverstone e Bortoleto a brilhar com um sexto lugar na Hungria.
