Sprint F1: pole position para primeiro classificado, ainda divide | AutoSport

Depois de confirmada mais uma edição da Sprint de qualificação no GP da Itália, os intervenientes fazem a sua análise pública após o que se viu em Silverstone e alguns deixam algumas sugestões para possíveis alterações, principalmente no que diz respeito à pole position. Carlos Sainz não concorda que a pole position seja para quem ganha a Sprint e Ross Brawn afirma que deverão existir ajustes no conceito, depois de ser analisada com as equipas e a FIA.

Já demos conta anteriormente que Brawn pensa que a Sprint é uma boa “uma boa plataforma para algo no futuro” e que talvez se possa mudar “uma ou duas coisas” no formato. Citado pela Motorsport Week, Brawn disse agora que, “talvez algo em que precisamos de pensar é se terá de haver alguma mudança na nomenclatura do que estamos a fazer, e deverá a sexta-feira ser a pole position? São coisas como estas de que vamos falar e discutir com a FIA e as equipas. Mas não podemos ser retidos pela história – precisamos de respeitar a história, mas nunca devemos ser retidos por ela”.

Carlos Sainz, à semelhança do que havia feito Sebastian Vettel ainda antes da Sprint de Silverstone, criticou o facto de quem se qualifica na sexta-feira em primeiro, não entra na estatística das pole positions, sendo apenas quem vence a Sprint que fica com a pole.

“O que me aconteceu poderia ter acontecido no grande prémio, só por causa da posição em que estava a começar e no final o sprint de qualificação deu-me a oportunidade de saltar de 19º para 10º e começar [a corrida de domingo] de 10º. Portanto, não me sinto muito desconfortável com o sprint de qualificação. Apenas penso que a pole position deveria ser dada ao mais rápido da qualificação, a pole position deveria ser ainda um prémio e uma estatística para o futuro. Deve ser para o tipo mais rápido nas qualificações e não para um tipo que faz uma boa partida ou ganha uma corrida.”