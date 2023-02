Sonho de Logan Sargeant em chegar à F1 esteve em risco | AutoSport

Vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 em 2023, mas o caminho que Logan Sargeant teve de percorrer para alcançar o seu sonho foi difícil. Em 2021 o piloto norte-americano teve problemas para financiar a época na Fórmula 2, depois de no ano anterior ter lutado pelo título da F3 com Oscar Piastri. Considerou outros planos, mas conseguiu regressar à competição na F3 com a Charouz Racing System e o que conseguiu fazer nesse ano valeu-lhe um contrato com a academia da Williams, chegando ao ponto em que está atualmente na sua carreira.

“Tinha 100% de certeza que estava terminado [o sonho] nessa altura [2020-2021], para ser honesto”, admitiu Sargeant ao Motorsport.com. “Nessa altura, pensei apenas que apenas tinha a escapatória dos LMP ou IndyCar, com a qual na altura estava satisfeito. […] O lugar na F3 era apenas para passar algum tempo e ter acesso a um carro, e ajudar uma equipa a avançar, uma posição diferente para mim, digamos assim. Os LMP2, as corridas GT, é só mais uma vez, um pouco de diversão, ganhar um pouco de experiência em resistência e ‘sportscars’. Para ser honesto, sinto que no final tudo isto foi extremamente benéfico e ajudou-me imenso. Portanto, estou contente por ter feito tudo isto”.

Sargeant conseguirá alcançar o seu sonho, mas a realidade não é a mesma para centenas de jovens pilotos que têm a ideia de se tornarem piloto de Fórmula 1 no futuro.